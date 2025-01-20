20 Ocak 2025 Erciyes Hava Durumu: Erciyes'te bugün hava nasıl olacak? (Erciyes 5 günlük hava durumu ve kar kalınlığı)

Türkiye'nin gözde kış turizmi merkezlerinden Kayseri Erciyes'te bugün hava nasıl? Erciyes'te kar kalınlığı nedir? Erciyes'te 5 günlük hava durumu nedir? Hava tahmini detaylarına bakalım.

ERCİYES'TE BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan son verilere göre, Erciyes Kayak Merkezi'nde bugün (20 Ocak 2025) hava az bulutlu ve açık. Sıcaklık en düşük -8, en yüksek ise -1 derece olarak ölçülecek. Erciyes Kayak Merkezi'nde bugünün kar kalınlığı ise 50 cm olarak ölçüldü.

ERCİYES 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Erciyes'te bu hafta çarşamba ve perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. Pazartesi, salı ve cuma günleri ise Erciyes'te havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Erciyes'te önümüzdeki 5 günlük hava sıcaklık tahminleri şöyle: