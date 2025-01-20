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20 Ocak 2025 İstanbul Hava Durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava etkisini nispeten kaybetti. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur bekleniyor mu? Detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 20.01.2025 09:32
  • Giriş: 20.01.2025 09:32
  • Güncelleme: 20.01.2025 09:38
20 Ocak 2025 İstanbul Hava Durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Türkiye'nin tamamını tekisi altına alan soğuk hava, yurdun doğu ve kuzeydoğu bölgelerine çekildi. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak. İstanbul hava durumu şöyle:

20 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul bugün (20 Ocak Pazartesi) çok bulutlu olacak. Sıcaklık 4-10 derece civarında seyredecek. İstanbul'da bugün yağış beklenmiyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da çarşamba ve cuma günleri yağmurt bekleniyor. İStanbul'un 5 günlük hava sıcaklık tahminleri şöyle:

  • Pazartesi: 4-10
  • Salı: 4-10
  • Çarşamba: 5-11
  • Perşembe: 7-12
  • Cuma: 8-13
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