20 Ocak 2025 İstanbul Hava Durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava etkisini nispeten kaybetti. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur bekleniyor mu? Detaylar haberimizde.
Türkiye'nin tamamını tekisi altına alan soğuk hava, yurdun doğu ve kuzeydoğu bölgelerine çekildi. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak. İstanbul hava durumu şöyle:
20 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul bugün (20 Ocak Pazartesi) çok bulutlu olacak. Sıcaklık 4-10 derece civarında seyredecek. İstanbul'da bugün yağış beklenmiyor.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
İstanbul'da çarşamba ve cuma günleri yağmurt bekleniyor. İStanbul'un 5 günlük hava sıcaklık tahminleri şöyle:
- Pazartesi: 4-10
- Salı: 4-10
- Çarşamba: 5-11
- Perşembe: 7-12
- Cuma: 8-13