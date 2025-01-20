20 Ocak 2025 İzmir Hava Durumu: İzmir'de bugün hava nasıl olacak? (İzmir 5 günlük hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, İzmir'de bugün hava durumu nasıl olacak? İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak? İzmir'de yağış bekleniyor mu? İzmit hava durumu tahminlerine bakalım:

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de bugün havanın az bulutlu ve açık seyretmesi bekleniyor. Sıcaklık İzmir'de en düşük 5, en yüksek ise 15 derece olarak ölçülecek. Buna karşın İzmir'de bu hafta yağışlı geçecek.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU:

İzmir'de önümüzdeki 5 günün hava durumu tahminine bakıldığında, pazartesi hariç önümüzdeki 4 günün sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

İzmir 5 günlük hava durumu tahmini ise şöyle: