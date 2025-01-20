20 Ocak 2025 Kartalkaya Hava Durumu: Kartalkaya'da hava nasıl olacak? (Kartalkaya 5 günlük hava durumu)

Bolu'nun kış turizminde öncü mekanı Kartalkaya'da bu hafta hava sıcaklığı nasıl olacak? Kartalkaya'da ortalama kar kalınlığı nedir ve 5 günlük hava tahmini nasıl olacak? Detaylara bakalım:

KARTALKAYA'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Kartalkaya'da bugün (20 Ocak Pazartesi) hava az bulutlu ve açık. Sıcaklık en düşük -5, en yüksek ise 3 derece civarında seyredecek. Kartalkaya'da bugün kar beklenmezken, kar kalınlığı ise 102 santimetre civarında seyrediyor.

Kartalkya 5 günlük hava durumu

Kartalkaya'da bu hafta çarşamba ve perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. Pazartesi, salı ve cuma günleri ise Kartalkaya'da hava az bulutlu ve açık olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Kartalkaya'da önümüzdeki 5 günün hava sıcaklık tahminleri şöyle: