20 Ocak 2025 Kartepe Hava Durumu: Kartepe'de hava nasıl olacak? (Kartepe 5 günlük hava durumu)
Özellikle İstanbul'a yakınlığı ile birlikte kış turizminin gözde merkezlerinden biri haline gelen Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi'nde 20 Ocak Pazartesi günü hava durumu: Bugün Kartepe'de hava nasıl? Kartepe'de kar var mı? Detaylar haberimizde.
Marmara Bölgesi'nin popülaritesi yükselen kış turizm merkezlerinden olan Kocaeli Kartepe'de bugün hava nasıl? Kartepe'de kar yağacak mı? Kartepe'de kar kalınlığı ne kadar? Kartepe 5 günlük hava durumuna bakalım:
KARTEPE HAVA DURUMU
20 Ocak 2020 PAzartesi günü Kartepe'de kar yağışı beklenmiyor. Sisli bir hava beklenirken Kartepe'de en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık ise 3 derece olarak tahmin ediliyor. Kartepe'de kar kalınlığının ise 10 santimin altında olduğu, bölgeye yakın konaklama tesisleri tarafından ifade ediliyor.
KARTEPE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Kartepe'de önümüzdeki 5 günde kar yağışı beklenmiyor. MGM verilerine göre, çarşamba ve perşembe günü Kartepe'de yağmur bekleniyor.
Kartepe'nin 5 günlük hava durumu tahmini ise şöyle:
- Pazartesi: 0/3
- Salı: -1/8
- Çarşamba: -1/7
- Perşembe: -1/8
- Cuma: -2/9