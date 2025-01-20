20 Ocak 2025 Kartepe Hava Durumu: Kartepe'de hava nasıl olacak? (Kartepe 5 günlük hava durumu)

Marmara Bölgesi'nin popülaritesi yükselen kış turizm merkezlerinden olan Kocaeli Kartepe'de bugün hava nasıl? Kartepe'de kar yağacak mı? Kartepe'de kar kalınlığı ne kadar? Kartepe 5 günlük hava durumuna bakalım:

KARTEPE HAVA DURUMU

20 Ocak 2020 PAzartesi günü Kartepe'de kar yağışı beklenmiyor. Sisli bir hava beklenirken Kartepe'de en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık ise 3 derece olarak tahmin ediliyor. Kartepe'de kar kalınlığının ise 10 santimin altında olduğu, bölgeye yakın konaklama tesisleri tarafından ifade ediliyor.

KARTEPE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kartepe'de önümüzdeki 5 günde kar yağışı beklenmiyor. MGM verilerine göre, çarşamba ve perşembe günü Kartepe'de yağmur bekleniyor.

Kartepe'nin 5 günlük hava durumu tahmini ise şöyle: