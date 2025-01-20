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20 Ocak 2025 Kartepe Hava Durumu: Kartepe'de hava nasıl olacak? (Kartepe 5 günlük hava durumu)

Özellikle İstanbul'a yakınlığı ile birlikte kış turizminin gözde merkezlerinden biri haline gelen Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi'nde 20 Ocak Pazartesi günü hava durumu: Bugün Kartepe'de hava nasıl? Kartepe'de kar var mı? Detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 20.01.2025 10:55
  • Giriş: 20.01.2025 10:55
  • Güncelleme: 20.01.2025 10:55
20 Ocak 2025 Kartepe Hava Durumu: Kartepe'de hava nasıl olacak? (Kartepe 5 günlük hava durumu)
Foto: AA

Marmara Bölgesi'nin popülaritesi yükselen kış turizm merkezlerinden olan Kocaeli Kartepe'de bugün hava nasıl? Kartepe'de kar yağacak mı? Kartepe'de kar kalınlığı ne kadar? Kartepe 5 günlük hava durumuna bakalım:

KARTEPE HAVA DURUMU

20 Ocak 2020 PAzartesi günü Kartepe'de kar yağışı beklenmiyor. Sisli bir hava beklenirken Kartepe'de en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık ise 3 derece olarak tahmin ediliyor. Kartepe'de kar kalınlığının ise 10 santimin altında olduğu, bölgeye yakın konaklama tesisleri tarafından ifade ediliyor.

KARTEPE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kartepe'de önümüzdeki 5 günde kar yağışı beklenmiyor. MGM verilerine göre, çarşamba ve perşembe günü Kartepe'de yağmur bekleniyor.

Kartepe'nin 5 günlük hava durumu tahmini ise şöyle:

  • Pazartesi: 0/3
  • Salı: -1/8
  • Çarşamba: -1/7
  • Perşembe: -1/8
  • Cuma: -2/9
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