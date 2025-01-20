20 Ocak 2025 Palandöken Hava Durumu: Palandöken'de bugün hava nasıl olacak? (Palandöken 5 günlük hava durumu ve kar kalınlığı)

Palandöken'de bu hafta, kayak yapmak isteyenler için elverişli bir hava sunacak. Peki Palandöken'de hava nasıl olacak? Kar yağışı Palandöken'de etkili olacak mı? Palandöken'de önümüzdeki 5 gün nasıl bir hava bekleniyor? Bölgede kar kalınlıkları nasıl? Tüm detaylara bakalım:

PALANDÖKEN BUGÜN HAVA DURUMU:

Palandöken'de 20 Ocak 2025 Pazartesi günü hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık en düşük eksi 14, en yüksek ise eksi 9 olarak ölçülecek. Palandöken kayak merkezi kar kalınlığı ise 130 santim olarak ölçüldü.

PALANDÖKEN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Palandöken'de önümüzdeki 5 günün hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: