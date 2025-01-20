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20 Ocak 2025 Palandöken Hava Durumu: Palandöken'de bugün hava nasıl olacak? (Palandöken 5 günlük hava durumu ve kar kalınlığı)

Erzurum'da kış turizminin gözde merkezlerinden Palandöken'de bugün hava nasıl? Palandöken'de 5 gün boyunca hava nasıl olacak? Palandöken'de kar yağışı ve kar kalınlıkları nedir? Detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 20.01.2025 11:07
  • Giriş: 20.01.2025 11:07
  • Güncelleme: 20.01.2025 11:36
20 Ocak 2025 Palandöken Hava Durumu: Palandöken'de bugün hava nasıl olacak? (Palandöken 5 günlük hava durumu ve kar kalınlığı)
Foto: AA

Palandöken'de bu hafta, kayak yapmak isteyenler için elverişli bir hava sunacak. Peki Palandöken'de hava nasıl olacak? Kar yağışı Palandöken'de etkili olacak mı? Palandöken'de önümüzdeki 5 gün nasıl bir hava bekleniyor? Bölgede kar kalınlıkları nasıl? Tüm detaylara bakalım:

PALANDÖKEN BUGÜN HAVA DURUMU:

Palandöken'de 20 Ocak 2025 Pazartesi günü hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık en düşük eksi 14, en yüksek ise eksi 9 olarak ölçülecek. Palandöken kayak merkezi kar kalınlığı ise 130 santim olarak ölçüldü.

PALANDÖKEN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Palandöken'de önümüzdeki 5 günün hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Pazartesi: -14/-9 (Az bulutlu, açık)

Salı: -16/-2 (Sisli)

Çarşamba: -12/-1 (Sisli)

Perşembe: -10/-3 (Az bulutlu, açık)

Cuma: -11/-5 (Kar yağışlı)

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