20 Ocak 2025 Palandöken Hava Durumu: Palandöken'de bugün hava nasıl olacak? (Palandöken 5 günlük hava durumu ve kar kalınlığı)
Erzurum'da kış turizminin gözde merkezlerinden Palandöken'de bugün hava nasıl? Palandöken'de 5 gün boyunca hava nasıl olacak? Palandöken'de kar yağışı ve kar kalınlıkları nedir? Detaylar haberimizde.
Palandöken'de bu hafta, kayak yapmak isteyenler için elverişli bir hava sunacak. Peki Palandöken'de hava nasıl olacak? Kar yağışı Palandöken'de etkili olacak mı? Palandöken'de önümüzdeki 5 gün nasıl bir hava bekleniyor? Bölgede kar kalınlıkları nasıl? Tüm detaylara bakalım:
PALANDÖKEN BUGÜN HAVA DURUMU:
Palandöken'de 20 Ocak 2025 Pazartesi günü hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık en düşük eksi 14, en yüksek ise eksi 9 olarak ölçülecek. Palandöken kayak merkezi kar kalınlığı ise 130 santim olarak ölçüldü.
PALANDÖKEN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Palandöken'de önümüzdeki 5 günün hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Pazartesi: -14/-9 (Az bulutlu, açık)
Salı: -16/-2 (Sisli)
Çarşamba: -12/-1 (Sisli)
Perşembe: -10/-3 (Az bulutlu, açık)
Cuma: -11/-5 (Kar yağışlı)