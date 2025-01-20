20 Ocak 2025 Uludağ Hava Durumu: Uludağ'da hava nasıl olacak?

Türkiye'de kış turizminin gözde merkezlerinden Bursa Uludağ'da kar kalınlığı ve hava sıcaklığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Uludağ'da bugün hava nasıl? Uludağ'da kar var mı? Uludağ'da kar kalınlığı ne kadar? Uludağ günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine bakalım:

ULUDAĞ GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Uludağ'da bugün az bulutlu ve açık bir hava görülecek. Sıcaklık en düşük -1, en yüksek 3 derece olarak ölçülecek. Uludağ'da bugün kar yağışı beklenmiyor. Uludağ'da bugün kar kalınlığı ise 67 cm olarak ölçüldü.

ULUDAĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Uludağ'da önümüzdeki 5 gün kar yağışı beklenmiyor. Çarşamba ve perşembe günleri ise yağmur bekleniyor.

Uludağ'ın 5 günlük hava durumu ise şöyle: