20 Ocak 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

20 Ocak 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı. Vatandaşların, kamu çalışanlarının ve hukuk çevrelerinin yakından takip ettiği bugünün Resmi Gazete kararları arasında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, yeni yönetmelikler, kurul kararları ve Anayasa Mahkemesi kararları dikkat çekti. Özellikle Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesine ilişkin yayımlanan genelge, günün öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

20 OCAK 2026 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE NELER VAR?

20 Ocak 2026 tarihli ve 33143 sayılı Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri kapsamında genelgeye yer verilirken, yürütme ve idare bölümünde çeşitli yönetmelikler yayımlandı. Ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararları ile Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları kamuoyuna duyuruldu.

ROMAN VATANDAŞLARA YÖNELİK STRATEJİ BELGESİ GENELGESİ

Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan 2026/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) II. Aşama Eylem Planı’nı (2026-2030) kapsıyor.

Genelgeye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda; eğitim, sağlık, istihdam ve barınma başta olmak üzere birçok alanda Roman vatandaşlara yönelik sunulan hizmetlerin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda kamu kurumları arasında iş birliğinin artırılması öngörülüyor.

20 OCAK 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI – YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Işık Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Genelge

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) II. Aşama Eylem Planı (2026-2030) ile İlgili 2026/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Kurul Kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/01/2026 tarihli ve 14241, 14242, 14243, 14244, 14245 ve 14246 sayılı kararları

YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

Anayasa Mahkemesi Kararları

10/9/2025 tarihli ve E: 2024/125, K: 2025/178 sayılı karar

8/10/2025 tarihli ve E: 2024/190, K: 2025/196 sayılı karar

8/10/2025 tarihli ve E: 2024/218, K: 2025/202 sayılı karar

8/10/2025 tarihli ve E: 2025/124, K: 2025/203 sayılı karar

6/11/2025 tarihli ve E: 2025/224, K: 2025/215 sayılı karar

6/11/2025 tarihli ve E: 2025/33, K: 2025/221 sayılı karar

26/11/2025 tarihli ve E: 2025/233, K: 2025/225 sayılı karar

26/11/2025 tarihli ve E: 2024/180, K: 2025/241 sayılı karar

26/11/2025 tarihli ve E: 2025/184, K: 2025/244 sayılı karar

23/10/2025 tarihli ve 2022/35 başvuru numaralı karar

Danıştay Kararı

Danıştay Dördüncü Dairesine ait karar

İLAN BÖLÜMÜ

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri

20 Ocak 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı mı?

Evet, 20 Ocak 2026 tarihli ve 33143 sayılı Resmi Gazete yayımlandı.

Bugünkü Resmi Gazete’de hangi genelge yer aldı?

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) II. Aşama Eylem Planı (2026-2030) ile ilgili 2026/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı.

20 Ocak 2026 Resmi Gazete’de hangi yönetmelikler var?

Elektrik ile ilgili fen adamlarının yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelik ile Işık Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik yer aldı.

Resmi Gazete’de yargı kararları bulunuyor mu?

Evet, Anayasa Mahkemesi kararları ile Danıştay Dördüncü Dairesine ait karar yayımlandı.