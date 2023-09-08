20 sera soğutma motoru çalan 3 kişi yakalandı

Adana’da 20 sera soğutma motorunu çaldığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay Karataş İlçesi Gölyaka Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Muz serasında 20 soğutma motoru çalındı.

Hırsızlığın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen Karataş İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri ve Jandarma dedektiflerince (JASAT) geldi. Ekipler olay yerinde yaptığı çalışmada motorları işletmede çalışan bir şahsın hırsızlık amacıyla çaldığı ve 2 şahsa sattığı tespit edilirken çalınan malzemeler bulunarak sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.