20 Şubat 2026 Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı mı?

20 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Televizyon izleyicileri “reyting sonuçları açıklandı mı”, “bugün reytingler” ve “Cuma reyting sıralaması” gibi aramalarla günün tablosunu öğrenmek istiyor. Ancak şu an için 20 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ilerleyen dakikalarda açıklanması bekleniyor.

Öte yandan, bu haftaki rekabetin nasıl şekillenebileceğine dair fikir vermesi açısından 13 Şubat 2026 Cuma verileri önemli ipuçları sunuyor. Geçen haftanın zirvesi ve ilk 10 sıralaması, Cuma akşamı yarışının nabzını ortaya koyuyor.

20 ŞUBAT 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI (AB/TOTAL) AÇIKLANDI MI?

Hayır. 20 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları açıklanmadı. Yayınlanan resmi tablo henüz paylaşılmadığı için günün en çok izlenen yapımları netleşmiş değil. Sonuçlar duyurulduğunda sıralama ve reyting değerleri güncellenecektir.

BU HAFTAKİ YARIŞA IŞIK TUTAN VERİ: 13 ŞUBAT 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI (20+ABC1)

Cuma günleri dizi, haber ve gündüz kuşağı programlarının rekabeti çok yoğun geçiyor. 13 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları, özellikle liderlik yarışında hangi yapımların güçlü bir ivmeye sahip olduğunu gösteriyor.

Günün En Çok İzlenen Programları (13 Şubat 2026 Cuma – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 14,57 2 Kızılcık Şerbeti 7,66 3 Taşacak Bu Deniz (Özet) 6,92 4 Esra Erol’da 4,24 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,09 6 Kızılcık Şerbeti (Özet) 3,83 7 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,54 8 Arka Sokaklar 3,46 9 ATV Ana Haber 2,99 10 Show Ana Haber 2,72

Veri Kaynağı: TİAK

13 ŞUBAT TABLOSU NE SÖYLÜYOR? 20 ŞUBAT REKABETİ İÇİN İPUÇLARI

Geçen haftaki liste, bu haftanın yarış dinamiklerine dair güçlü sinyaller veriyor:

Taşacak Bu Deniz açık ara liderlik performansıyla dikkat çekti. Yüksek reyting değeri, Cuma akşamı zirve yarışında güçlü bir avantaj anlamına geliyor.

açık ara liderlik performansıyla dikkat çekti. Yüksek reyting değeri, Cuma akşamı zirve yarışında güçlü bir avantaj anlamına geliyor. Kızılcık Şerbeti ikinci sırada yer alarak istikrarlı bir izleyici kitlesine işaret etti. Özet bölümüyle birlikte ilk 10’da iki ayrı giriş yapması, toplam etkiyi artırıyor.

ikinci sırada yer alarak istikrarlı bir izleyici kitlesine işaret etti. Özet bölümüyle birlikte ilk 10’da iki ayrı giriş yapması, toplam etkiyi artırıyor. Gündüz kuşağı nda Esra Erol’da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert rekabette üst sıralarda yer aldı.

nda ve rekabette üst sıralarda yer aldı. Ana haber cephesinde Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber , ATV Ana Haber ve Show Ana Haber ilk 10’da kendine yer buldu.

cephesinde , ve ilk 10’da kendine yer buldu. Arka Sokaklar ilk 10’da kalarak Cuma akşamı dizi rekabetinde söz sahibi olduğunu gösterdi.

20 ŞUBAT 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI NEDEN BU KADAR MERAK EDİLİYOR?

Cuma günleri TV ekranında izleyicinin karşısına çok sayıda güçlü yapım çıkıyor. Bu yüzden “20 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları”, “bugün reytingler açıklandı mı” ve “Cuma reyting sıralaması” gibi sorgular gün boyu yoğun şekilde yapılıyor.

Özellikle geçtiğimiz haftanın zirve performansı nedeniyle, izleyici bu haftaki tabloyu da anlık olarak takip etmek istiyor. Sonuçlar açıklandığında ilk 10 listesi ve reyting değerleri güncellenecek.

20 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?

Hayır. 20 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. İlerleyen dakikalarda açıklanması bekleniyor.

20 Şubat Cuma günü en çok izlenen program hangisi oldu?

Şu an için resmi sıralama paylaşılmadığı için 20 Şubat 2026 Cuma gününün en çok izlenen programı netleşmedi.

13 Şubat 2026 Cuma günü en çok izlenen program hangisiydi?

13 Şubat 2026 Cuma (20+ABC1) listesinde birinci sırada Taşacak Bu Deniz yer aldı (14,57).

13 Şubat listesi bu haftaya dair ne anlatıyor?

13 Şubat verileri, Cuma akşamı zirve yarışında Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımların güçlü bir rekabet oluşturduğunu gösteriyor.

20 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı ve sonuçların ilerleyen dakikalarda duyurulması bekleniyor. Geçen haftanın (13 Şubat 2026) tablosu ise bu haftaki rekabetin sert geçebileceğine işaret ediyor. Resmi sonuçlar paylaşıldığında günün sıralaması ve reyting değerleri netleşecektir.