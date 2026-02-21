20 ŞUBAT 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI | Yeni dizi rekorlara doymuyor!

20 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı ve televizyon dünyasında dengeleri değiştiren tablo ortaya çıktı. Günün en çok izlenen dizileri ve programları belli olurken, TRT 1’in dikkat çeken yapımı Taşacak Bu Deniz bir kez daha zirveye adını yazdırdı. Üstelik bu kez farkı açarak!

Özellikle “20 Şubat 2026 reyting sonuçları”, “Cuma reyting sıralaması” ve “günün en çok izlenen dizisi hangisi” soruları yoğun şekilde merak edilirken, açıklanan veriler reyting yarışının kazananını netleştirdi.

TAŞACAK BU DENİZ REKORA KOŞUYOR

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, geçen haftaki düşüşünü telafi ederek güçlü bir geri dönüş yaptı. 1,5 puanlık artış yakalayan dizi, 16,04 reyting ile günün açık ara lideri oldu.

Bu sonuçla birlikte yapım, sadece zirveye yerleşmekle kalmadı; aynı zamanda istikrarlı yükseliş trendini de sürdürdü. Özellikle 20+ABC1 kategorisinde elde edilen bu oran, Cuma akşamı rekabetinin ne kadar sert geçtiğini de gösteriyor.

KIZILCIK ŞERBETİ ZİRVEYİ TAKİPTE

Show TV’nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, yarım puanlık düşüşe rağmen 7,14 reyting alarak ikinci sırada yer aldı. Zirveye en yakın takipçi konumunda olan dizi, güçlü izleyici kitlesini korumayı başardı.

Öte yandan Taşacak Bu Deniz (Özet) bölümü ise 7,01 reyting ile üçüncü sırayı aldı ve ilk üç tamamen aynı yapımın etkisi altında şekillendi.

DİĞER YAPIMLARIN PERFORMANSI

Reyting yarışında yalnızca diziler değil, gündüz kuşağı ve haber programları da dikkat çekti.

Esra Erol’da – 4,50 reyting

– 4,50 reyting Kızılcık Şerbeti (Özet) – 4,30 reyting

– 4,30 reyting Müge Anlı ile Tatlı Sert – 4,17 reyting

– 4,17 reyting Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – 3,84 reyting

– 3,84 reyting Arka Sokaklar – 3,31 reyting

– 3,31 reyting Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar – 3,05 reyting

– 3,05 reyting İddiaların Aksine – 2,91 reyting

ATV’de yayınlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar, günün en çok izlenen dini programı olurken; Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber ise 3,84 reytingle haber bültenleri arasında öne çıktı.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (20 ŞUBAT 2026 CUMA – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 16,04 2 Kızılcık Şerbeti 7,14 3 Taşacak Bu Deniz (Özet) 7,01 4 Esra Erol’da 4,50 5 Kızılcık Şerbeti (Özet) 4,30 6 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,17 7 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,84 8 Arka Sokaklar 3,31 9 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 3,05 10 İddiaların Aksine 2,91

Veri Kaynağı: TİAK – 20 Şubat 2026 Cuma Reyting Sonuçları (20+ABC1)

20 Şubat 2026 Cuma günü en çok izlenen dizi hangisi oldu?

TRT 1’in dizisi Taşacak Bu Deniz, 16,04 reytingle günün en çok izlenen yapımı oldu.

Kızılcık Şerbeti kaç reyting aldı?

Kızılcık Şerbeti, 20 Şubat 2026 Cuma günü 7,14 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Arka Sokaklar kaçıncı sırada yer aldı?

Kanal D dizisi Arka Sokaklar, 3,31 reytingle sekizinci sırada yer aldı.

20 Şubat 2026 reyting sonuçları hangi kategoride açıklandı?

Veriler 20+ABC1 kategorisine göre açıklandı.

20 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları, zirvenin sahibini net şekilde ortaya koydu. Taşacak Bu Deniz, 16,04 reytingle fark yaratarak liderliğini pekiştirdi. Kızılcık Şerbeti ise güçlü takibini sürdürdü. Günün en çok izlenen dizileri ve programları arasındaki rekabet, önümüzdeki haftalarda da ekran heyecanını artıracak gibi görünüyor.