20 Şubat Perşembe 2025 TV Yayın Akışı | Televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı
20 Şubat Perşembe 2025 (bugün) TV yayın akışı araştırması hız kazandı. Televizyon ekranlarında takip ettiği dizi, yarışma programı ve beklenen filmleri kaçırmak istemeyen televizyon seyircileri televizyonda bugün ne var sorusunu gündeme getirerek Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı programlarını görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 20 Şubat Perşembe 2025 TV yayın akışı!
Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 20 Şubat Perşembe 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 20 Şubat Perşembe (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 20 Şubat Perşembe 2025 TV yayın akışı!
20 ŞUBAT PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI
20 Şubat Perşembe 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 İkizler Memo - Can
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 İnci Taneleri
- 00:15 Uzak Şehir
- 02:45 Siyah Beyaz Aşk
- 05:00 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Siyah Kalp
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Siyah Kalp
- 00:15 Kızılcık Şerbeti
- 02:45 Sandık Kokusu
- 04:45 Deha
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:20 Hayallerinin Peşinde
- 07:05 Benim Güzel Ailem
- 10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
- 13:15 Seksenler
- 14:25 Bir Zamanlar İstanbul
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Maç Önü
- 20:45 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Galatasaray-AZ Alkmaar"
- 23:00 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Anderlecht-Fenerbahçe"
- 01:00 Bir Zamanlar İstanbul
- 03:35 Seksenler
- 05:05 Lingo Türkiye
HALK TV YAYIN AKIŞI
- 07.00-08.00 Nevra Öner ile Günaydın Türkiye
- 08.00-11.00 İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah
- 11.00-13.00 Seda Selek ile Neden Sonuç / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci
- 13.00-15.00 Buket Güler ile Haber Masası
- 15.00-16.00 Remziye Demirkol ile Manşet 15
- 16.00-17.00 Sorel Dağıstanlı ile Parantez
- 17.00-18.00 Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi
- 18.00-20.00 Ece Üner ile Halk Ana Haber
- 20.00-01.00 Gökmen Karadağ ile Açıkça / Fikret Bila
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Zembilli
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Başka Bir Gün
- 00:20 Başka Bir Gün
- 03:00 Bir Gece Masalı
- 05:30 Hercai
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Güne Başlarken
- 09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Kiralık Aşk
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Kral Kaybederse
- 22:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
- 01:30 Kral Kaybederse
- 03:30 Güzel Köylü
- 05:30 Kiralık Aşk
NOW YAYIN AKIŞI
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Hudutsuz Sevda
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
- 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20:00 Hudutsuz Sevda
- 00:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
- 02:30 Her Yerde Sen
- 04:30 Mehmet Özer ile Mutfakta
- 05:45 Yaz Şarkısı
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
- 08:30 Gel Konuşalım
- 12:15 Survivor All Star - Gönüllüler
- 13:15 Survivor Panorama
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
- 03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Gel Konuşalım