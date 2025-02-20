20 Şubat Perşembe 2025 TV Yayın Akışı | Televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 20 Şubat Perşembe 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 20 Şubat Perşembe (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 20 Şubat Perşembe 2025 TV yayın akışı!

20 ŞUBAT PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

20 Şubat Perşembe 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Uzak Şehir

02:45 Siyah Beyaz Aşk

05:00 Kuzey Güney

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

04:45 Deha

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Hayallerinin Peşinde

07:05 Benim Güzel Ailem

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:25 Bir Zamanlar İstanbul

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Önü

20:45 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Galatasaray-AZ Alkmaar"

23:00 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Anderlecht-Fenerbahçe"

01:00 Bir Zamanlar İstanbul

03:35 Seksenler

05:05 Lingo Türkiye

HALK TV YAYIN AKIŞI

07.00-08.00 Nevra Öner ile Günaydın Türkiye

08.00-11.00 İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah

11.00-13.00 Seda Selek ile Neden Sonuç / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci

13.00-15.00 Buket Güler ile Haber Masası

15.00-16.00 Remziye Demirkol ile Manşet 15

16.00-17.00 Sorel Dağıstanlı ile Parantez

17.00-18.00 Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi

18.00-20.00 Ece Üner ile Halk Ana Haber

20.00-01.00 Gökmen Karadağ ile Açıkça / Fikret Bila

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zembilli

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Başka Bir Gün

00:20 Başka Bir Gün

03:00 Bir Gece Masalı

05:30 Hercai

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

22:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

01:30 Kral Kaybederse

03:30 Güzel Köylü

05:30 Kiralık Aşk

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

00:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:30 Her Yerde Sen

04:30 Mehmet Özer ile Mutfakta

05:45 Yaz Şarkısı

TV8 YAYIN AKIŞI