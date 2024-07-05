20 Temmuz hangi burç? 20 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 20 Temmuz hangi burç sorusu ise 20 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 20 Temmuz hangi burç? İşte 20 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

20 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 20 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 20 Temmuz hangi burç? İşte 20 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

20 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

20 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

20 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

20 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 20 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 20 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 20 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 20 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

20 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

MÖ 356 - Büyük İskender, Makedonya Kralı ve tarihteki en büyük İmparatoru (ö. MÖ 323)

1304 - Francesco Petrarch, İtalyan hümanist ve şair (ö. 1374)

1519 - IX. Innocentius, Papa (ö. 1591)

1754 - Destutt de Tracy, Fransız filozof ve ideoloji fikrinin öncü ismi (ö. 1836)

1774 - Auguste de Marmont, Fransız general ve asilzade (ö. 1852)

1785 - II. Mahmut, Osmanlı'nın 30. Padişahı (ö. 1839)

1804 - Richard Owen, İngiliz karşılaştırmalı anatomist, paleontolog, biyolog ve zoologdur (ö. 1892)

1822 - Gregor Mendel, Avusturyalı bilim insanı ve rahip (ö. 1884)

1830 - Clements Markham, İngiliz coğrafyacı, kâşif ve yazar (ö. 1916)

1847 - Max Liebermann, Alman ressam ve grafik sanatçısı (ö. 1935)

1852 - Theo Heemskerk, Hollandalı Devrimci-karşıtı politikacıydı (ö. 1932)

1864 - Erik Axel Karlfeldt, İsveçli şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1931)

1873 - Alberto Santos-Dumont, Brezilyalı havacı (ö. 1932)

1895 - László Moholy-Nagy, Macar ressam, desinatör, fotoğrafçı ve akademisyen (ö. 1946)

1897 - Tadeus Reichstein, Polonya doğumlu İsviçreli kimyager, 1950 yılı Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahiplerinden birisidir (ö. 1996)

1901 - Vehbi Koç, Türk sanayici ve iş insanı (ö. 1996)

1914 - Dobri Dobrev, Bulgar hayırsever (ö. 2018)

1916 - Temel Karamahmut, Türk sinema filmi yönetmeni, senarist ve oyuncu (ö. 1963)

1919 - Edmund Hillary, Yeni Zelandalı dağcı ve kâşif (ö. 2008)

1924 - Lola Albright, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2017)

1924 - Tatyana Lioznova, Rus film yönetmeni (ö. 2011)

1925 - Jacques Delors, Fransız iktisatçı ve siyasetçi

1925 - Frantz Fanon, Fransız düşünür (ö. 1961)

1927 - Lüdmila Alekseyeva, Rus yazar, tarihçi ve insan hakları aktivisti (ö. 2018)

1932 - Otto Schily, Alman politikacı

1933 - Cormac McCarthy, Amerikalı yazar ve Pulitzer Ödülü sahibi (ö. 2023)

1934 - Aliki Vuyuklaki, Yunan aktris (ö. 1996)

1935 - Sleepy LaBeef, Amerikalı gospel-rock müziği şarkıcısı, söz yazarı, besteci, müzisyen ve oyuncu (ö. 2019)

1938 - Aslan Abaşidze, Sovyetler Birliği, Gürcistan ve Acara Özerk Cumhuriyeti vatandaşı siyaset adamı

1938 - Deniz Baykal, Türk avukat, siyasetçi ve CHP eski Genel Başkanı

1938 - Natalie Wood, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1981)

1942 - Aysan Sümercan, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1943 - Chris Amon, Yeni Zelandalı otomobil yarışçısı (ö. 2016)

1946 - Randal Kleiser, Amerikalı film yapımcısı ve yönetmen

1947 - Gerd Binnig, Alman fizikçi

1948 - Carlos Santana, Meksikalı müzisyen

1948 - Ramiz Azizbeyli, Azeri oyuncu

1954 - Keith Scott, Kanadalı müzisyen

1954 - Salih Zeki Çolak, Türk asker

1957 - Donna Dixon, Amerikalı oyuncu

1963 - Paula Ivan, Rumen eski atlet

1964 - Chris Cornell, Amerikalı müzisyen ve vokalist (ö. 2017)

1964 - Melda Onur, Türk gazeteci ve siyasetçi

1967 - Giorgi Kvirikaşvili, Gürcü siyasetçi

1968 - Kool G Rap, Amerikalı rapçi, şair, senarist, yazar ve prodüktör

1968 - Hami Mandıralı, Türk futbolcu

1969 - Josh Holloway, Amerikalı oyuncu

1971 - Sandra Oh, Kore asıllı Kanadalı oyuncu

1973 - Omar Epps, Amerikalı aktör ve müzisyen

1973 - Haakon, Kral V. Harald ve Kraliçe Sonja'nın tek oğlu ve Norveç tahtının varisi

1975 - Ray Allen, Amerikalı basketbolcu

1975 - Judy Greer, Amerikalı oyuncu

1975 - Yusuf Şimşek, Türk futbolcu ve teknik direktör

1977 - Kiki Musampa, Kongo asıllı Hollandalı futbolcu

1978 - Willie Solomon, Amerikalı basketbolcu

1979 - Miklós Fehér, Macar futbolcu (ö. 2004)

1980 - Gisele Bündchen, Brezilyalı model

1981 - Hanna Yablonskaya, Ukraynalı oyun yazarı ve şair (ö. 2011)

1988 - Gazapizm, Türk rapçi

1988 - Julianne Hough, Amerikalı dansçı, şarkıcı ve oyuncu

1989 - Yuliya Gavrilova, Rus eskrimci

1990 - Lars Unnerstall, Alman kaleci

1991 - Alec Burks, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1993 - Steven Adams, Yeni Zelandalı profesyonel basketbolcu

1993 - Lucas Digne, Fransız millî futbolcu

1993 - Atınç Nukan, Türk futbolcu

20 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

20 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

20 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

20 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

20 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 20 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

20 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

20 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

20 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

20 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 20 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.