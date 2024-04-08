20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı
20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.
Kaynak: AA
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2. tur eleme müsabakaları yapıldı.
Çekya'da oynanan eleme grubu karşılaşmalarında 3'te 3 yapan milli takım, Sırbistan ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 20 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Milliler, elemelerde Portekiz'i 3-2, İsviçre ve ev sahibi Çekya'yı 3-1 mağlup etti.