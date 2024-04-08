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20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Ajans Haberleri
  • 08.04.2024 18:06
  • Giriş: 08.04.2024 18:06
  • Güncelleme: 08.04.2024 18:06
Kaynak: AA
20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2. tur eleme müsabakaları yapıldı.

Çekya'da oynanan eleme grubu karşılaşmalarında 3'te 3 yapan milli takım, Sırbistan ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 20 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Milliler, elemelerde Portekiz'i 3-2, İsviçre ve ev sahibi Çekya'yı 3-1 mağlup etti.

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