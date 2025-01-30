20 yaşındaki gencin ayağının kırıldığı yolda tuzlama çalışması

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 20 yaşındaki Demhat Ereli’nin kayarak ayağını kırdığı yolda tuzlama çalışması yapıldı.

Dün akşam saatlerinde ilçenin Esenyurt Mahallesi’ndeki evine gitmek isteyen Demhat Ereli, buz tutan yolda düşerek ayağını kırmıştı. Ailenin çağrısı üzerine Yüksekova Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde mahallenin tüm yollarında tuzlama çalışması yaptı.

Mahalle sakinleri, çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.