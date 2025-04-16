20 yıl sonra AYM’den ‘hak ihlali’ hükmü geldi

Haber Merkezi

AYM, 2005 yılında askeri mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralanan Selçuk Borlukan’ın, yaşam hakkının ihlal edildiğini belirterek 200 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Bingöl’ün Şaban köyü yolu üzerinde 1 Aralık 2005 tarihinde meydana gelen patlamada, 17 yaşındaki Selçuk Borlukan ağır yaralandı. Borlukan, dağ yamacında bulduğu anti-tank mühimmatını sert bir zemine vurduğunda meydana gelen patlama sonucu görme yetisini ve yürüme kabiliyetini büyük ölçüde kaybetti. 2008 yılında düzenlenen sağlık kurulu raporunda Borlukan’ın yüzde 84 oranında fonksiyon kaybına uğradığı belirtildi.

2021’de bu oran yüzde 93’e yükseldi. Aile, olayın ardından 2009 yılında İçişleri Bakanlığı’na karşı tam yargı davası açtı. Elazığ 1’inci İdare Mahkemesi, 2012 yılında davayı reddetti. Danıştay 10’uncu Dairesi ise bu kararı 2015 yılında bozdu. Tam yargı davası devam ederken, Selçuk Borlukan ve ailesi 2020 yılında Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

AYM kararında aradan geçen 17 yıla ve tazminat davasının 14 yıldır devam etmesine dikkat çekti.