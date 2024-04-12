20 yıl sonra CHP'ye geçen Beyoğlu'nda festival düzenlenecek

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine geçen belediyelerden biri olan Beyoğlu'nda cumartesi günü festival düzenlenecek.

2019 seçimlerinde AKP'nin birinci çıktığı Beyoğlu el değiştirdi.

Beyoğlu'nda kullanılan oyların yüzde 49,22'sini alan CHP adayı İnan Güney belediye başkanı oldu.

Beyoğlu'nda 6 dönemdir sırasıyla, Refah ve Fazilet partileri ile AKP adayları seçimi kazanıyordu.

Taksim Esnaf Girişimi, destekledikleri CHP'li adayın kazanmasının ardından cumartesi günü saat 20.30 ile 22.30 arasında "Yeniden Beyoğlu" sloganıyla bir festival düzenleyecek. Festivale Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de davet edildi.

Mis, Kurabiye ve Saklı Süslü’deki 20 işletme festivalin organizatörü olarak yer alıyor. Festivale, Boğaziçi Üniversitesi ve İTÜ müzik grupları, Stüdyo Frankie dansçıları ve The Uninvited Jazz Band davetli olarak katılacak.