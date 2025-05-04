20 yıldır tarlada üretip pazarda satıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Doğapınar Mahallesi’nde her pazar kurulan pazarda 20 yıldır tezgâh açan İbrahim Avcı, taze ve uygun fiyatlı ürünleriyle köylülerin güvenini kazanmış durumda. "Kara İbrahim" lakabıyla mahallede bilinen adıyla İbrahim Avcı, üreticiden tüketiciye aracısız sebze ve meyve ulaştırarak hizmet ediyor.

Avcı’nın tezgâhında bu hafta salkım domates 30 TL, normal domates 25 TL, Charleston biber 40 TL, patlıcan 30 TL, yeni mahsul kiraz paket olarak 70 TL, armut 60 TL’den satıldı. Kayısının kilosu 110 TL’yi bulurken, "Bu yıl don vurdu, ondan pahalı," diyen Avcı, yeşil fasulyenin kilosunun da 120 TL’ye kadar çıktığını ifade etti. Limon ve İran karpuzu ise 50 TL’den alıcı buldu. Pazardaki en uygun ürünlerden biri ise 25 TL ile salatalık oldu. Meyvelerde elma ve portakalın kilosu 40 TL civarında satılıyor.

Pazarcı İbrahim Avcı, 20 yıldır sürdürdüğü bu işi gönülden yaptığını belirterek, "Her pazar sabah erkenden gelip tezgâhımı açıyorum. Vatandaşımız kaliteli, taze ürünleri buradan seçerek alıyor ve evine güvenle götürüyor," dedi. Köyün Bandırma şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olduğunu vurgulayan Avcı, "Bazı vatandaşlar merkeze gidip alışveriş yapamıyor, taşıması da zor oluyor. Buradan almak onlar için daha kolay ve pratik. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Doğapınar’daki pazar, yalnızca alışveriş noktası değil, aynı zamanda köy halkının sosyal buluşma alanı olma işlevini de sürdürüyor.