20 yılı aşkın serüven: Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım karnesi

Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü genel kurulda yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, 20 yılı aşan bir süre kulübün başında kaldı.

Yıldırım, futbolda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşarken toplamda 13 kupa kaldırdı.

Fenerbahçe'de profesyonel dönemde en fazla şampiyonluk yaşayan başkan olan Yıldırım, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, kulübün 100. yılı olan 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında takımının şampiyonluğunu gördü.

Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 20 yıl ve 21 sezonda Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de 10 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü, 1 kez de altıncı sırayı aldı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki son şampiyonluğu Aziz Yıldırım döneminde, 74 puanla 2013/2014 sezonunda gerçekleşti.

17 TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI, 13 KUPA KALDIRDI

Sarı-lacivertli futbol takımı, Aziz Yıldırım döneminde 13 kupa kazandı.

Fenerbahçe, Yıldırım döneminde 6 lig şampiyonluğu, üç TFF Süper Kupa, iki Türkiye Kupası, birer Başbakanlık ve Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü.

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde, futbol takımında 17 farklı teknik direktör görev yaptı.

Yıldırım'ın döneminde Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmış isimler şu şekilde:

Hırvat Otto Baric





Alman Joachim Löw





Rıdvan Dilmen





İtalyan Zdenek Zeman





Turhan Sofuoğlu





Mustafa Denizli





Alman Werner Lorant





Oğuz Çetin





Tamer Güney





Alman Christoph Daum





Brezilyalı Zico





İspanyol Luis Aragones





Aykut Kocaman





Ersun Yanal





İsmail Kartal





Portekizli Vitor Pereira





Hollandalı Dick Advocaat olmak üzere 17 ayrı teknik adamla çalıştı.

ÖNEMLİ OYUNCULAR TRANSFER ETTİ

Yıldırım başkanlık döneminde dünya futbolunda önemli isimler arasında yer alan oyuncuları Fenerbahçe'ye kazandırdı.

O futbolcular şu şekilde:

Ukraynalı Sergei Rebrov





İsveçli Kennet Andersson





Arjantinli Ariel Ortega





Hollandalı Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt ve Robin van Persie





Brezilyalı Alex de Souza, Roberto Carlos ve Diego Ribas





Fransız Nicolas Anelka





Sırp Mateja Kezman ve Milos Krasic





Senegalli Moussa Sow ve Mamadou Niang





İspanyol Daniel Güiza ve Roberto Soldado





Portekizli Bruno Alves, Raul Meireles ve Luis Nani'yi

ERKEK BASKETBOLDA EN BÜYÜK KUPA TÜRKİYE'DE

Aziz Yıldırım, erkek basketbol takımına yaptığı yatırımın meyvesini hem Türkiye hem de Avrupa'da aldı.

Ülker'le 2006 yılında birleşerek 16 yıl aradan sonra kulübün 100. yılında 2007'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Avrupa Ligi A lisansı da alarak bu arenada boy gösterdi.

Avrupa'nın en başarılı ve kariyerli başantrenörü Zeljko Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren Yıldırım, erkek basketbol takımıyla ligde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, erkek basketbolunda tarihinde 8 şampiyonluğun 7'sini Yıldırım döneminde elde etti.

Sarı-lacivertliler, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017'nin ardından bu sezon da THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynadı.

İlk sezonunda 4. olan Fenerbahçe, ikinci sezonunda finalde kaybetti. Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2016-2017 sezonunda ise Türkiye'ye Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli kupası olan THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu getirdi.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ise finalde Real Madrid'e kaybederek THY Avrupa Ligi'ni ikinci bitirdi.

VOLEYBOLDA DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Aziz Yıldırım döneminde tarihi başarılara imza attı.

2010 yılında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Kulüplerarası Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan kadın voleybol takımı, 2012 yılında ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı.

2009 yılında CEV Kupası'nda 3'üncü, 2013 yılında 2. olan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde 2010 yılında 2'nci, 2011 ve 2016 yılında 3. oldu.

Fenerbahçe'nin erkek ve kadın voleybol takımları tarihlerindeki tüm şampiyonlukları Aziz Yıldırım döneminde yaşadı.

Yıldırım zamanında ligde kadın voleybol takımı 5, erkek takımı ise 4 kez mutlu sona ulaştı.

Öte yandan Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde masa tenisinde de 3 kez Avrupa'da kupa kazandı.

TESİSLEŞME HAMLESİ

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde hayata geçirilen tesisler ön plana çıktı.

Ali Şen döneminde Samandıra'da Futbol A Takımı için başlayan tesis inşaatı, Aziz Yıldırım döneminde hızlandırılarak tamamlanırken, yeni ismiyle Ülker Stadı da yenilenerek 50 bin 509 kişilik koltuk kapasitesine çıkarıldı.

İstanbul Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Ankara Gölbaşı İncek mevkiindeki Fenerbahçe Kulübü Türk Telekom Ankara Tesisleri ve Düzce Topuk Yaylası Tesisleri de Yıldırım döneminde yapıldı.

Vefa Küçük tarafından Fenerbahçe Burnu'nda yaptırılan kulüp yönetim binası, yenilenerek "Fenerbahçe Kulübü Konuk Evi" olarak 7 Ocak 2009 tarihinde hizmete girdi.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Fenerbahçe Kulübü Müzesi de 19 Ekim 2005 günü hizmete açıldı.

Yıldırım döneminde geçen yıllarda başlatılan "1 Milyon Üye" projesi kapsamında birçok ilde araziler alındı.

Ayrıca kurulması için yoğun çaba harcanan Fenerbahçe Üniversitesi de kuruldu ve bu yıl bazı bölümlerde eğitim ve öğretime başlanacak.