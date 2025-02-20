20. yüzyıl Türkiye’sinin en büyük tarihçilerinden birini uğurlarken

Behlül Özkan

20. yüzyıl Türkiye’sinin yaşayan en büyük tarihçilerinden Feroz Ahmad hayatını kaybetti. 1938’de İngiliz sömürgesi Hindistan’da Müslüman ve tüccar bir ailede dünyaya gelen Feroz Ahmad tarih öğrenimi için 1958 yılında İngiltere’ye gitti. O yılların tüm Afrika ve Asya’sına dekolonizasyonun damgasını vurduğu düşünülürse, çocukluğu İngiliz sömürgesinde geçmiş bir genç olarak sömürge karşıtı mücadeleye ilgi duyması şaşırtıcı değildir. 1952’de askeri darbeyle Kahire’de iktidara el koyan Nasır liderliğinde başlayan ve İngiliz sömürgeciliğine son vererek Süveyş Kanalı’nı millileştiren Mısır Devrimi’ni çalışmayı kafasına koymuştu. Londra’da SOAS’ta (School of Oriental African Studies) Ortadoğu tarihçiliğinin duayen bilim insanı Bernard Lewis’in karşısına çıktı. Hocasına Mısır Devrimi’ni ve Nasırcılığı çalışmak istediğini söyledi. Aldığı cevap tüm akademik ve bireysel yaşamını değiştirecekti: “Doktoranı benim danışmanlığımda yazmak istiyorsan, çalışabileceğin tek devrim 1908 İttihat ve Terakki Devrimi’dir.” Feroz Ahmad’in Türkiye serüveni böyle başladı. Ve Bostancı Kuyubaşı Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra, Tuzla Şifa Mezarlığı’nda sona erdi.

2002 yılında doktora eğitimi içim gittiğim ABD’nin Boston şehrindeki Fletcher School of Law and Diplomacy’de verilecek derslere ve hocaların isimlerine bakarken gözlerime inanamadım. Şans yüzüme gülmüş, Feroz Hoca, Umass Üniversitesi’nden emekli olarak üç yıllığına misafir öğretim üyesi olarak benim doktora yaptığım okula gelmişti. Osmanlı tarihçisi ve yakın arkadaşı Leila Fawaz’ın ısrarını kıramamış, evine de yakın olduğu için Fletcher’da ders vermeyi kabul etmişti. Sayesinde benim de akademik hayatım değişti. Derslerinde ve uzun kişisel sohbetlerimizin bana kattıklarını kelimelerle anlatamam. Bu konuda istisna da değildim. Feroz Hoca, gözlerini yaşama kapatana kadar hocası olarak onlarca doktora öğrencisi yetiştirdi, bundan çok daha fazla tez jürisinde bulundu. Fikirlerine katılmadığı, karşı çıktığı akademisyenlerin kitaplarını ve makalelerini öğrencilerine derslerinde okutmaya özen gösterirdi. Öğrencilerine bu eserler hakkında ne düşündüklerini sorar, büyük merak ve ilgiyle öğretmeye ve onlardan da öğrenmeye çalışırdı. Dünya görüşü olarak hocası Bernard Lewis’ten çok farklı bir yerde olmasına rağmen, Lewis’in çalışmalarının ne kadar değerli olduğunu sürekli vurguladığını hatırlarım.

1960’ların başında doktora tezinin arşiv çalışması için ilk defa Türkiye’ye geldi. Ömründe ilk defa gördüğü bu ülkede, ilk neyin onun dikkatini çektiğini sormuştum bir sohbetimizde. “Şeftali” demişti: “Ömrümde bu kadar lezzetli ve hoş kokan bir şeyi ilk defa Türkiye’de gördüm.” Sirkeci Garı’nda trenden iner inmez seyyar bir şeftali satıcısı dikkatini çekmiş. Şeftalinin tadını bir daha unutamamıştı. Türkiye tarihine de benzer bir şevkle bağlandı. Ankara’da arşivde çalıştığı dönemde sonradan eşi olacak Bedia Hanım’la tanıştı. Hayatlarının sonuna kadar birlikte olacakları bu evlilik, Feroz Hoca’nın Türkiye’yi anlamasına büyük katkı sağladı. Bedia Hanım, Feroz Hoca’nın sadece hayat arkadaşı değil, bilimsel açıdan da en önemli destekçisiydi. Birlikte Türkiye tarihine dair eserler kaleme aldılar.

Feroz Hoca’nın 1908-1913 İttihat ve Terakki üzerine yazdığı tez 1969 yılında kitap olarak basıldı. 20. yüzyıl Osmanlı ve Türkiye tarihi üzerine yayımlanmış en önemli eserlerden biri olarak literatürde yer almaktadır. Benim de bulunduğum bir ortamda dönemin İstanbul Valisi’nin hocanın eline sarılarak bu kitaptan çok şey öğrendiğini söylemesine tanık olmam, kitabın etkisinin akademinin çok ötesine geçtiğini gösteriyordu. Feroz Hoca makale ve kitaplarında büyük anlatıları sorgulayarak, incelediği olguları dönemin şartlarıyla değerlendirmeye büyük önem verirdi. Bu açıdan Cumhuriyet’in ilanının, bir süreklilik değil tarihte bir kopuş ve devrim olduğunda ısrarlıydı. Türkiye’yi çalışmaya Batı’dan değil de Hindistan’dan bir Müslüman olarak gelmesi gerçekliğinin Atatürk ve Cumhuriyet’e bakışını da etkilediğinin çok sonraları farkına vardım. Milli Mücadele’nin antikolonyalist yönünü, Cumhuriyet döneminin modernleşmesini; İngiliz sömürgesinde büyümüş bir entelektüel olarak hayranlıkla karşılardı.

Yaşamının sonlarına doğru, üzerinde yıllardır çalıştığı kitabını tamamlamak için büyük gayret sarf etmesine şahit oldum. Hayata gözlerini yummadan önce bizlere son hediyesini yetiştirmeye çalışıyordu. Bu kitabını 2020 yılında “Jöntürkler: Osmanlı İmparatorluğunu Kurtarma Mücadelesi 1914-1918” başlığıyla yayımladı. Öğrencisi olarak ondan öğrendiğim en büyük ders, tarihte doğru bilinen yanlışları araştırmak, büyük anlatıları sorgulamak olmuştur. Üzerinde çalıştığı dönemin gazetelerinin mikrofilmlerinin başında geçirdiği saatler, arşivlere olan ilgisini hayranlıkla izlerdim. Arşivlere bu denli ilgi göstermesine rağmen, akademik eserlerde tarihsel gerçekliğin ve olguların dipnotlara ve detaylara boğulmaması gerektiğinde ısrar ederdi. Bu bağlamıyla “Demokrasi Sürecinde Türkiye: 1945-1980” başlıklı kitabı benim için bir başyapıttır. 2014 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Feroz Hoca’ya Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı tevcih etmişti. Vefatından sadece üç ay önce Doğan Avcıoğlu Onur Ödülü’nü aldığında; “bu takdir, benim Modern Türkiye’nin tarihi ve siyaseti üzerine ömür boyu süregelen adanmışlığımın anlamlı bir teyidi olmuştur” demişti. 1938’de Delhi’de başlayan hayatı, karlı ve soğuk bir günde öğrencilerinin ve meslektaşlarının katıldığı bir cenaze töreniyle, bilim hayatını adadığı Türkiye’de sona erdi. Akademik çalışmalarında eleştirel olmayı kendisine düstur edinmiş büyük tarihçinin eserleri, bizlere ve bizden sonraki nesillere yol göstermeye devam edecektir.