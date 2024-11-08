200 bin göçmen eğitimden uzak

Ülkede göçmen çocuklar eğitim hayatından koparılırken Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) “Eğitim İzleme Raporu 2024” (EİR) bunu doğrulayacak nitelikte. Politika Analistleri Kayıhan Kesbiç ile Özgenur Korlu, Kıdemli Politika Analisti Ekin Gamze Gencer ve Araştırmacı Gülen Naz Terzi’nin hazırladığı rapora göre ülkede 14-17 yaş grubundaki her iki göçmen çocuktan biri eğitim dışında.

ERG’nin raporuna göre, geçici koruma statüsündeki Suriyeli göçmen çocukların 199 bin 87’sinin, yabancı uyruklu çocukların 43 bin 273’ünün örgün eğitim dışında. Suriyeli göçmen çocuklarda okullaşma oranı 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ilkokulda yüzde 90,9, ortaokulda 98,3 olurken en yüksek düşüş ortaöğretimde yaşandı. Rapora göre Suriyeli göçmen çocukların yalnızca yüzde 44’ü ortaöğretimde eğitim görüyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde okulöncesi eğitim çağındaki çocuklar haricinde Türkiye vatandaşı olan 612 bin 814 çocuğun eğitimin dışında kaldığına dikkat çekilen raporda bu sayının bir önceki yıla kıyasla yüzde 38,4 oranında arttığı ifade edildi. Buna göre eğitimden kopan çocukların yüzde 53,6’sı oğlan çocuklarından oluşurken yüzde 46,4’ü ise kız çocukları oldu.

Eğitimden kopan 199 bin 87 Suriyeli göçmen çocuklar ev yabancı uyruklu 43 bin 273 çocuğun dahil edildiği verilere göre ülke genelinde eğitim dışında kalan çocuk sayısı 855 bin 174’e ulaştı.

EĞİTİMDEN KOPUŞTA MUŞ İLK SIRADA

Rapora göre, 15-17 yaş grubunda eğitim dışındaki çocuk oranının en yüksek olduğu iller yüzde 35,6’yla Muş, yüzde 32,4’le Ağrı ve yüzde 28,7’le Gümüşhane. 15-17 yaş grubunda eğitim dışındaki öğrencilerin ise Orta Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yoğunlaştığı belirtilen raporda Siirt, Bitlis ve Ağrı’da 17 yaşındaki her üç kız çocuğundan birini eğitim dışında olduğu vurgulandı.

17-20 yaş grubunda zorunlu eğitim çağındaki her 20 çocuktan birinin eğitim dışında kalırken bu sayı 612 bin 814 oldu. Rize yüzde 0,5 oranıyla eğitim dışında kalan çocukların en az olduğu il olurken Muş’ta ise bu oran yüzde 35,6 ile ilk sırada yer aldı. Buna göre 15-17 yaş grubundaki yaklaşık 8 çocuktan birinin eğitim dışında kaldı.

Eğitim dışında kalan kız çocuklarına da dikkat çekilen raporda Muş’ta hem 17 hem de 16 yaşındaki her üç kız çocuğundan birinin, Siirt, Bitlis ve Ağrı’da ise her 17 yaşındaki üç kız çocuğundan birinin eğitimde dışında olduğu aktarıldı.

Raporda öne çıkan başlıkların bir kısmı şu şekilde:

• Açıköğretime geçişte 10 kat düşüş yaşandı.

• Erzincan yüzde 85,9 ile okulöncesinde en yüksek okullaşma oranına sahipken en düşük oran yüzde 40 ile Urfa’da görüldü.

• Ülkede öğretmen sayısı artarken öğrenci sayısı düşüş yaşandı. Ülkede 100 öğrenci başına 7 öğretmen düşüyor. 100 öğrenci başına İstanbul, Antep ve Urfa’da 5 öğretmen düşerken bu oran Isparta, Gümüşhane ve Artvin’de 10, Dersim’de ise 11 oldu.

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ÇOCUKLAR EĞİTİMDEN KOPARILDI

ERG’nin raporuna göre örgün eğitim dışında kalan öğrencilerin sayısı şu şekilde:

• Türkiye vatandaşı: 612 bin 824

• Göçmenler: 199 bin 87

• Yabancılar: 43 bin 273

• Açıköğretim okuyanlar: 319 bin 11

• MESEM öğrencileri (14-22 yaş): 404 bin 756

• Toplam: 1 milyon 578 bin 941