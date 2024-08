200 bin yapı çökebilir

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, “İstanbul Yenileniyor” kapsamında Kadıköy’deki Bahadır Apartmanı’nın temelini attı. Burada konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İstanbul’daki binaların depreme hazır olmadığını söyledi.

Kurt, “İBB hızlı tarama testleriyle 35 bin binayı tarayabildiler. Burada da bin 556 tane binanın dokunsanız yıkılacak kalitede yapı stokuna sahip olduğu tespit edildi. Bundan çok daha fazla her an yıkılabilecek riskte olan yapının olduğunu tahmin ediyoruz. Belediyenin yaptığı bir çalışmaya göre yaklaşık 200 bin yapı olduğu öngörülüyor. Bunun netleştirilmesi için ilçe belediyelerimizle büyükşehir belediyemiz bir işbirliği protokolü süreçlerine girecek. Bu işbirliği ile yapı stokunun envanteri çıkartılacak. Şu anki çalışmalara göre yaklaşık 200 bin yapı her an yıkılabilir" dedi.

Kurt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ‘Yarısı Bizden’ kampanyasını da değerlendirerek “Biz, inşaat maliyetleri üzerinde yüzde 65 ile 40 arasında bir mali destekte bulunuyoruz. Bakanlık ise 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi desteği veriyor. Hedef; dar gelirli aileler olmalı” diye konuştu.

1,3 MİLYON RİSKLİ

İPA İstanbul’un depreme hazırlık sürecini ele alan raporunu yayınladı. Raporda, olası 7.5 şiddetindeki depremde yüzde 20 ağır hasar olacağını ve 6,8 milyon konutun 1,3 milyonunun riskli olduğu belirtildi.