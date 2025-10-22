200'den fazla İBB çalışanı ifadeye çağrılmıştı: 100'ü aşkın kişinin ifadesi alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında belediye meclis üyeleri ve İBB çalışanlarının da bulunduğu 200’ün üzerinde kişi savcılık talimatıyla ifadeye çağrılırken, bu sabah ifade verenlerin sayısı 100'ü geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "İBB Soruşturması" kapsamında 19 Mart'ta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok yönetici gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Aradan geçen sürede operasyonlar dalga dalga devam ederken, üzerinden yaklaşık 7 ay geçmiş olmasına rağmen iddianame henüz hazırlanamadı.

Son gelişme ise İBB ve iştirak şirketlerinde çalışan 200'ü aşkın personel ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağrıldı.

Bu sabah da bir grup belediye görevlisi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Şu ana kadar ifade verenlerin sayısını da 100'ü geçtiği öğrenildi.

HOPA BELEDİYE BAŞKANI DA İFADE VERECEK

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı ve şimdiki Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Ulaşım Dairesi Başkanlığı dönemine ilişkin ifade verecek. Cihan ifadesini, Hopa Adliyesi’nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile vercek.