200'den fazla Kenyalı Rus ordusunda paralı asker oldu

Kenya Dışişleri ve Diaspora Bakanı Musalia Wycliffe Mudavadi, yüzlerce Kenyalının sahte iş vaatleriyle Rusya-Ukrayna Savaşı'na katılmaya ikna edildiğini açıkladı.

Mudavadi paralı askerlere ilişkin artan sayıda rapor aldığını kaydederek, “Raporlar, 200'den fazla Kenyalının Rus ordusuna katıldığını gösteriyor” ifadesini kullandı.

Mudavadi paralı asker olan isimlerin arasında Kenya güvenlik güçlerinin eski mensuplarının da bulunduğunu belirttti.

Mudavadi, istihbarat raporlarının Rusya'nın yabancı asker alımlarının ve Kenyalılar da dahil olmak üzere Afrika vatandaşlarını kapsayacak şekilde genişletildiğini gösterdiğini kaydetti.

Mudavadi, bu durumun endişe verici olduğunu söyleyerek, vatandaşları yurt dışı kaynaklı iş tekliflerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.