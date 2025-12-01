200 gündür cezaevinde tutulan gazeteci Furkan Karabay yarın hakim karşısına çıkacak

Gazeteci Furkan Karabay, bir YouTube kanalındaki açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 15 Mayıs’ta “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Karabay, tutukluluğunun 201’inci gününde ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun hazırladığı iddianamede, Karabay’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret”, “zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

15 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLİYOR

İddianamede AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Başsavcıvekili Can Tuncay, Savcı Ahmet Şahin ve Hâkim Hatice Kozan “mağdur” olarak yer aldı.

Savcılık, gazeteci Karabay hakkında toplamda 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

Dava yarın saat 10.30’da İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek