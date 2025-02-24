200 kişinin ölümüne yol açıp serbestler

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerin üzerinden iki yılı aşkın zaman geçti. 200 kişinin hayatını kaybettiği Hünkar, Selim Köse, Sami Bey, Fazilet ve Akgül apartmanlarına ilişkin açılan davalarda da sanıklar bir gün bile tutuklu kalmadı.

15 SANIK BİR GÜN BİLE TUTUKLU KALMADI!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Hünkar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 84 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Müteahhitler İbrahim İlhan ve Ferhat İlhan, statik proje müellifi Ahmet Özdemir ve statik fenni mesulü Nevzat Bahşi hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası talebiyle dava açıldı. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Selim Köse Apartmanı'nın yıkılması sonucu 14'ü çocuk olmak üzere 43 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Adana'nın Çukurova ilçesindeki Sami Bey Apartmanı’nın yıkılmasıyla 40 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Müteahhitler Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki Fazilet Apartmanı'nda, 6 Şubat 2023'teki depremden önce binanın altındaki fırının sahipleri, Akın ve Ferihan Yağcı hakkında yapı projelerine aykırı tadilatlar nedeniyle dava açıldı. Mahkeme, 2019'da binayı eski haline getirmeleri gerektiğini kararlaştırmıştı, ancak karar uygulanmadı. 6 Şubat depreminde bina yıkıldı ve 19 kişi hayatını kaybetti. Müteahhit, statik proje müellifi, fenni mesul Mahmut Oktay Hartavi, zemin kattaki fırının işletmecileri Akın ve Ferihan Yağcı hakkında, "Bilinçli taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Adıyaman'ın Merkez ilçesindeki Akgül Apartmanı'nın yıkılması sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Yapı sahipleri Memet Akgül ve Yusuf Bozat hakkında, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası talebiyle dava açıldı. Davada yargılanan sanıklar tek bir gün hapis yatmadı.