200 kişiye 9 ayrı suçlamadan ceza talebi: İntikam iddianamesi iftira üzerine kurulu

Politika Servisi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin tamamlandığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 40’ı tutuklu toplam 200 kişi hakkında iddianame düzenlendiği ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldığı belirtildi. Aziz İhsan Aktaş’a "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlaması dahil 9 ayrı suçlama yöneltildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ceza talep edildi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin dosyası ise ayrıldı Dava kapsamında tutuklanan CHP’li Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Seyhan, Ceyhan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İddianamede, şüpheli Aziz İhsan Aktaş’ın, "çıkar amaçlı bir suç örgütü kurduğu, yönettiği ve kamu ihalelerine fesat karıştırdığı" öne sürüldü.

İddianamede Aktaş hakkında;

• 42 farklı fiilden ihaleye fesat karıştırma (TCK 235),

• 4 fiilden edimin ifasına fesat karıştırma (TCK 236),

• 5 fiilden resmî belgede sahtecilik (TCK 204),

• 21 fiilden özel belgede sahtecilik (TCK 207),

• 10 fiilden rüşvet verme (TCK 252), dolandırıcılık, malvarlığı aklama ve gerçeğe aykırı fatura düzenleme suçlarından cezalandırılması istendi.

İddianamede birçok belediye başkanına da suçlama yöneltildi.

Buna göre;

• Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, iki ayrı ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet almakla,

• Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, iki ihaleye fesat karıştırmak ve iki özel belgede sahtecilik yapmakla,

• Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, rüşvet almakla suçlandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise suç örgütüne üye olma, 26 ayrı ihaleye fesat karıştırma, resmî ve özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık, rüşvet alma, malvarlığı aklama ve haksız mal edinme suçlarından sorumlu tutuldu. Akpolat hakkında toplamda 159 yıldan 415 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık, Akpolat’ın da suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsaderesini istedi.

İddianamenin kabul edilmesi hâlinde, 200 sanık hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılama süreci başlayacak.

İddianamede, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya’nın, “İhaleye fesat karıştırma” ve “Rüşvet alma” suçlarından 6 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ise 4’er yıldan 12’şer yıla kadar hapisleri talep edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e ise 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi talep edildi. 31 Mayıs’tan beri tutuklu olan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin dosyası iddianameyle birlikte ayrıldı. Soruşturma ayrıca yürütülüyor. Öte yandan 578 sayfalık iddianamede Silivri’de tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adının da birçok kez geçtiği görüldü. İddianamede, "Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu" ve "Ekrem İmamoğlu suç örgütü" ifadeleri dikkat çekti. İddianame hakkında konuşan CHP Lideri Özgür Özel, "Bu vakitten sonra yargılama evresine geçiliyor, deliller tartışılacak, savunmalar olacak, iftiralar çökecek, iftiracılar bakalım bu sözlerinin nasıl arkasında duracak" dedi.

∗∗∗

ÜLKENİN EN ABSÜRT DAVASI

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti duruşmayı 8 Aralık'a erteledi.

Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde saat 11.00’da başlaması planlanan duruşma, basın mensupları, avukatlar ve milletvekillerinin salona alınmamasıyla öğleden sonra başlayabildi.

Mahkeme salonunun küçüklüğü engellemelere sebep olarak gösterilirken duruşmaya İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın da katılımı engellendi.

Avukatlar duruşma salonunun daha büyük bir salona alınmasını talep etti. Duruşma salonu dışında duruşmayı izlemek isteyen yurttaşlar ise barikatı zorlamaya başladı.

İtirazların ardından duruşma 4 no'lu salondan 2 no'lu duruşma salonuna geçti. Salonun değişmesinin ardından dışarıdaki avukatlar içeri alınmaya başladı. Yaşanan gerginlik ve gecikme nedeniyle İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı. Hakim, "Lütfen müdafiiler lütfen buraya gelsin. Eğer gelmezlerse sanığı buraya çağırır dinleriz. Eğer gelmezlerse burada hazır olan müdafiilerle delilleri tartışırız" diyerek İmamoğlu'nun duruşmaya katılmasını istedi.

Bunun üzerine İmamoğlu duruşmaya katıldı. İmamoğlu salona alkışlar eşliğinde girdi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: "Bu gerçeğin bir parçası da avukatım Mehmet Pehlivan’ın benim adil yargılanma hakkımın elimden alındığı şekliyle tutuklandığını düşünüyorum. 8 aya yakın bir süredir bir yargı tacizi altındayız. Sabahın karanlığında evlere baskın yaparak suçsuz olan insanların masumiyet karinelerinin ihlal edildiği bir süreçteyiz. Salonun 4 no’luya alınması bize bildirilmedi. Bu nedenle buraya gelen onlarca kişi ve avukat içeriye giremedi. Aralarında benim 3 avukatım içeriye giremedi ve onlar giremeden benim burada savunma yapmam mümkün değildi. Onların yokluğunda savunma yapmak istemiyorum. Ben Türkiye’nin gelmiş geçmiş en absürt davasının muhatabıyım. 35 yıl önce yaptığım geçiş, kurumlar arası yapılan yazışmalar ortayken bunun yargılanmasına dönen absürt bir yargılama ile karşı karşıyayız. Tek bir avukatım ile savunmamı yapmak istemiyorum, bu bir ekip işi çünkü. Bu nedenle bu yargılamanın ertelenmesini talep ediyorum.