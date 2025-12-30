200 yıllık gizem: Sadece Charles Darwin tarafından gözlemlenen kuş türü yeniden ortaya çıktı

Ekvador'un Floreana Adası’nda Charles Darwin tarafından 1835 yılında kayıt altına alınan Galapagos türü kuşlar yaklaşık 200 yıl sonra yeniden ortaya çıktı.

Ekvador’da Galapagos Ulusal Parkı Müdürlüğü tarafından yönetilen proje kapsamında sıçanlar ve yabani kedilerin bölgeden uzaklaştırılmasının ardından Floreana Adası’nda kuş popülasyonunda artış yaşandı.

BBC’nin haberine göre yaklaşık 200 yıldır gözlenemeyen Galapagos türü kuşlar da adaya geldi.

Söz konusu kuş türü, 1835 yılında Charles Darwin tarafından kayıt altına alınmıştı.

Galapagos Ulusal Parkı Müdürlüğü tarafından yönetilen proje; Jocotoco, Island Conservation, Charles Darwin Vakfı ve ortakları tarafından yürütülüyor.

2023 yılının sonlarında, on yıllık hazırlık çalışmalarının ardından, Floreana Adası’nın doğal ekosistemini restore etme projesi kapsamında sıçanlar ve yabani kediler adadan uzaklaştırıldı.

"FARK EDİLMEYEN BİR POPÜLASYON OLARAK HAYATTA KALMIŞ OLABİLİR"

Island Conservation için çalışan vahşi yaşam veterineri Paula Castaño, Galapagos kuşunun beklenmedik bir durum olduğunu belirterek günümüze kadar küçük, gizli ve fark edilmeyen bir popülasyon olarak hayatta kalmış olabileceğine dikkat çekti.

Kuşların adaya dönüşünün ardındaki gizem ise henüz çözülemedi.

Viyana Üniversitesi'nde davranış biyoloğu olan ve ekibiyle birlikte 20 yıldır Floreana ve diğer adalarda farklı ispinoz türlerini inceleyen Sonia Kleindorfer, “Geçen yıla kadar çok nadir görülen bu türlerin aniden patlama yaşaması söz konusu” diyerek “Bu, olağanüstü ve ani bir geri dönüş” ifadesini kullandı.

VARLIĞININ TEK KANITI DARWİN TARAFINDAN TOPLANAN ÖRNEK

Charles Darwin Vakfı'nın baş araştırmacısı Birgit Fessl, araştırmada en heyecan verici bulgunun Galápagos kuşunun yeniden keşfedilmesi olduğunu söyledi.

Fessl, “Bu kuş, yüzyıllardır Floreana'da görülmemişti, varlığının tek tarihsel kanıtı, Darwin'in kendisi tarafından toplanan bir örnekti” diye konuştu.

Yürütülen proje kapsamında önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Darwin'in ziyaret ettiği dönemde Floreana'da bulunan ancak yerel olarak nesli tükenmiş 12 türün yeniden getirilmesi planlanıyor.

Bunlar arasında birkaç kuş türü ve dev kaplumbağalar da yer alıyor.