200 yıllık tarihi konak yandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 200 yıllık tarihi konak yandı.

  • 07.01.2026 11:25
  • Giriş: 07.01.2026 11:25
  • Güncelleme: 07.01.2026 11:34
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında yanan 200 yıllık tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Camikebir Mahallesi Akseki Sokak'taki Hakan H'ye ait 2 katlı tarihi konakta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede konağı saran alevler, Safranbolu ve Karabük belediyeleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen konak kullanılamaz hale geldi.

