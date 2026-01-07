200 yıllık tarihi konak yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 200 yıllık tarihi konak yandı.
Kaynak: AA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında yanan 200 yıllık tarihi konak kullanılamaz hale geldi.
Camikebir Mahallesi Akseki Sokak'taki Hakan H'ye ait 2 katlı tarihi konakta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede konağı saran alevler, Safranbolu ve Karabük belediyeleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen konak kullanılamaz hale geldi.