200 zeytin ağacına kıyıldı

Hatay’da Samandağ’a bağlı Mağaracık ve Hıdırbey köylerinde ‘acele kamulaştırma’ kararı ile kolluk eşliğinde kepçelerle girilerek zeytinliklerin talan edilmesinin ardından benzer yağma Dikmece’de de yaşandı.

Önceki gün Dikmece’deki zeytin ağaçlarının bulunduğu arazilere, sahiplerinden izinsiz girilerek kıyım yapıldı. Zeytinliği talan edilen Dikmece Direnişi Sözcüsü Meryem Olgar, haftalardır alanda nöbet tuttuklarını, alandan ayrıldıkları sürede de kendilerinden habersiz arazilerine girildiğini söyledi.

200’den fazla zeytin ağaçlarının söküldüğünü söyleyen Olgar, yaşananları şöyle aktardı: "Haftalardır bölgede nöbet tutuyoruz. Birkaç gün önce arazilerimize girip 6 tane ağacımızı söktüler. Biz müdahale ederek durdurduk. Dava açtığımızı söyledik. Biz önceki gün alanda nöbet tutuyorduk. Aksama doğru alandan ayrıldık. Çıkar çıkmaz zeytinliğimizi sökmüşler. 5-6 ailenin toprağı var, 200’e yakın ağacı sökmüşler. Biz gittiğimizde iş bitmişti, korkunç bir tablo vardı. Hiçbir zaman muhatap bulamıyoruz. Arazinin tapusu babam adına. Şirketler girmeyeceğini söylemişti. Firmanın müteahhidiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Davamızdan da vazgeçmeyeceğiz. Depremden sonra bu talan projeleri ilk Dikmece’de başladı. Sonra Samandağ, Serinyol ve Harbiye’ye yayıldı. Dikmece’de TOKİ’nin kamulaştırma kararı yok, sadece el koyma var. Bu kesinlikle yasal değil. Bizi artık rahat bırakmalarını istiyoruz. Alanda sadece kolluk kuvvetini görüyoruz. Biz yetkililerin buraya gelip yaşadığımızı görmesini istiyoruz.”