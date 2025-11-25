2008'den sonra emekli olacakları ilgilendiriyor: SGK'den yeni bir düzenleme yok

Emekli olduğu halde kayıtlı olarak bir iş yerinde çalışan sayısı 2020’de 746 bin 766 kişiyken 2022’de 945,7 bine yükseldi.

2023’te ise EYT etkisiyle emekli çalışan sayısı büyük bir sıçrama yaparak 1 milyon 865 bin kişiye ulaştı.

Artış eğilimi 2024 ve 2025’te de devam etti ve emekli çalışan sayısı, Haziran 2025 itibariyle 2 milyon 156 bin kişiye ulaştı. Böylece çalışan emekli sayısının, toplam zorunlu sigortalı çalışanlar içindeki payı yüzde 9,2’ye yükseldi.

TERCİH ZORUNLULUĞU

Yandaş Türkiye Gazetesi SGK'nin bu konuda yeni bir düzenleme yaptığını iddia ettiği bir haber yayımladı.

Haberde yeni süreçle birlikte Ekim 2008 sonrası sigortalı olanların çifte gelir dönemi sona ereceği, emeklilik dilekçesini veren bir çalışanın aynı anda işine devam edemeyeceği belirtildi.

Ancak bu karar 2008 yılında alındı. Çalışma Yaşamı Uzmanı ve BirGün Yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik konuya ilişkin sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar ileride emekli olduklarında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışmaya devam edemeyecek. Bu yeni bir düzenleme değil. 2008'de yürülüğe giren 5510 sayılı yasanın gereği. Halen Ekim 2008 öncesi işe girip SGDP ödeyip çalışmaya devam edenlerin durumunda ise (henüz) bir değişiklik yok. 2,1 milyondan fazla SGDP ödeyerek çalışan var. Bunların durumunda bir değişilik yok."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da uygulamanın yaklaşık 17 yıldır yürürlükte olduğu ve yeni bir düzenlemenin gündemde olmadığı belirtildi.

Sigorta başlangıcı Ekim 2008 sonrası olan bir erkek çalışan: 7.200 prim günü doldurduğunda, 60 yaşında emekliliğe hak kazanacak. Ancak emekli maaşı bağlandığı anda Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışma hakkı ortadan kalkacak.

SGDP NE DEMEK?

SGDP emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerden alınan prim türüdür. Bu prim sayesinde hem emekli çalışabilir hem de sistemin finansmanına katkı sağlanmış olur.