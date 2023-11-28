2016’dan beri engelli yurttaşın yolunu yapmayan AKP’li belediyeye ceza verildi: Sadece 10 bin TL!

Konya’daki AKP’li Bozkır Belediyesi, yüzde 100 görme engelli bir yurttaşın tüm başvurularına rağmen ne taşıt ne de yaya yolu yaptı. TİHEK ise AKP’li belediyeye sadece 10 bin TL idari para cezası vermekle yetindi.

Oktay EVSEN

Üyeleri AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Konya’daki AKP’li Bozkır Belediyesi’ne para cezası verdi.

Yüzde 100 görme engelli M.S. isimli bir yurttaş, 2016’da birçok mahalle sakiniyle birlikte Bozkır Belediyesi’ne dilekçe verdi. Dilekçe ile mahallelerine taşıt yolu yapılmasını talep ettilerse de AKP’li ilçe belediyesi 2022 yılına kadar taleplerine dair bir işlem yapmadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Konya Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu’na müracaatlarının sonucunda da yol yapılmasına ilişkin tavsiye kararları verildi. Hatta kadastro ölçümleri ile taşıt yolu yapılmasının bir zarara sebep olmayacağı da tespit edildi. Ancak bu sefer de belediye, maliyeti nedeniyle taşıt yolu yapılamayacağını bildirdi. Skandal bununla da sınırlı kalmadı.

YAYA YOLU BİLE YAPMADILAR

Görme engelli yurttaş, “En azından yaya yolu yapılmasını” talep etti. Ancak bu sefer de kaplanan kilitli parke taşı, tam evinin önüne gelmeden bitirildi. Yurttaş, “Yolun yan kısmının otuz metrelik yüksekliğe baktığını, beyaz baston ile takılıp yükseklikten düşme tehlikesi bulunduğunu, güvenlik açısından yolun yüksekliğe bakan kısmına korkuluk yapılması gerektiğini” belirtse de Bozkır Belediyesi yine oralı olmadı.

10 BİN TL CEZA

TİHEK üyeleri ise “Görme engelli yurttaşın dezavantajlı bir konuma sokulduğu ve dolaylı ayrımcılığa maruz bırakıldığına” karar verdi. AKP’li Bozkır Belediyesi’nin, “Yurttaşı engelliliği nedeniyle ayrımcı muameleye maruz bıraktığına ve eşit muamele ilkesi ile ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine” hükmedildi. TİHEK üyeleri oybirliği ile AKP’li Bozkır Belediyesi’ne 10 bin TL ceza kesilmesine karar verdi.