2017’den bugüne ilk temas: Özgür Özel-Bahçeli görüşmesinde ne konuşuldu?

CHP kaynakları, CHP Lideri Özel ile MHP Lideri Bahçeli arasındaki görüşmenin, “Siyasette normalleşme adımları” kapsamında yapıldığını kaydetti. 2017’den bugüne CHP ve MHP ilk defa genel başkanlık düzeyinde temas kurarken Özgür Özel, Bahçeli ile yaptığı görüşmede emeklilerin ve asgari ücretlilerin geçim sorunlarını da dile getirdi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Lideri Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. TBMM’deki MHP Grubu'nda gerçekleşen buluşmada taraflar baş başa görüştü.

Liderlerin buluşması, 2017'den bugüne CHP ve MHP arasında genel başkanlık düzeyinde gerçekleşen ilk görüşme olması itibarıyla da önem taşıdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in randevu talebiyle bir araya gelen tarafların görüşmesi saat 12.00'de başladı. Görüşme 45 dakika sürdü. CHP kaynakları görüşmenin, "Siyasette normalleşmeyi sağlamak" amacıyla yapıldığını bildirdi.

MHP’YE SORUMLULUK HATIRLATMASI

Özel, görüşme öncesinde Bahçeli’ye mesir macunu ve tesbih hediye etti. Bahçeli ise Özel’e, işlenmiş tabak verdi.

CHP kaynakları, görüşmenin verimli geçtiğini söyledi. Edinilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye’nin yakıcı sorunları konuşuldu. 31 Mart’taki seçim başarısının ardından kurmaylarına, “Yerelde birinci parti olma sorumluluğu ile hareket edeceğiz” diyen Özel, iktidar ortağı MHP’ye sorunların çözümü için sorumluluğunu hatırlattı. MHP Lideri Bahçeli’nin, seçim başarısı nedeniyle Özel’i tebrik ettiği bildirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Filistin ve Kıbrıs konusu başta olmak üzere, dış politikada CHP’nin tavrını anlattığı ve “Biz Türkiye partisiyiz” dediği belirtildi. Öte yandan Özel, 10 bin TL ile geçinmek zorunda bırakılan emekliler ve enflasyon karşısında giderek eriyen asgari ücretlilerin durumunu da konuşmada dile getirdi. CHP’nin, Temmuz’da asgari ücrete yapılacak olası bir zammın yükünün yalnızca küçük işlemelerin sırtına bırakılmaması gerektiği yönündeki görüşünün de MHP ile paylaşıldığı aktarıldı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME ARŞİVLENDİ

MHP Lideri Bahçeli ile görüşmesinin ardından partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Özel, “Erdoğan ile gizli kapaklı ne görüştünüz?” eleştirilerini de yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin notlarının CHP arşivine girdiğini ifade eden Özel, “Benden sonraki genel başkanlara aktarılacak” dedi.