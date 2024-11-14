"2018'den bu yana dolar yüzde 624, euro yüzde 565, gram altın yüzde bin 380 arttı"

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilen 2018 yılı ile 2024 yılını karşılaştırdığı bir video yayımladı.

Bülbül, şunları kaydetti:

''19 Haziran 2018 Salı günü Erdoğan milyonların önüne çıkıp, 5 gün sonra gerçekleşecek seçim için, 'siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz' diye açıklama yaptı. Verin yetkiyi görün etkiyi dedi; ülke mahvoldu, vatandaş açlıkla, yoksullukla boğuşur duruma geldi. Vatandaş anayasal haklarını kullanamıyor, iktidara muhalefet eden herkese yargı sopası gösteriliyor. Şimdi de siyasi ortağı Bahçeli, 'Erdoğan bir kez daha seçilmeli. Bu kapsamda Anayasal düzenlemeyi yapmak gereklidir' diye açıklama yapıyor.

"ŞİMDİ HANGİ YÜZLE BU MİLLETİN KARŞISINA ÇIKABİLECEKSİNİZ?"

Ülkeyi ekonomide, adalette, sağlıkta, eğitimde bataklığa sokmaktan başka ne yaptı ki hala bir dönem daha yetki isteyebiliyor? Bakın bu ne olduğu belirsiz sisteme geçmeden önce milyonların önüne geçip 'bu kardeşinize verin yetkiyi ekonomiyle, faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz' diyerek milleti kandırmadı mı? Kandırdı. Şimdi hangi yüzle bu milletin karşısına çıkabileceksiniz?

2018’de 4 lira 75 kuruş olan dolar bugün 34 lira 38 kuruş, 2018’de 5 lira 50 kuruş olan euro bugün 36 lira 57 kuruş, 2018’de 194 lira olan gram altın 2 bin 870 lira, 2018’de 6 lira 31 kuruş olan benzin 43 lira 29 kuruş, 2018’de 5 lira 73 kuruş olan motorin 43 lira 40 kuruş, 2018’de 3 lira 47 kuruş olan otogaz 27 lira 21 kuruş oldu. Yani, dolar yüzde 624, euro yüzde 565, gram altın yüzde bin 380 oranında arttı. Benzin yüzde 586, motorin yüzde 657, otogaz yüzde 684 artış gösterdi. Seçimin yapıldığı Haziran 2018 ayında faiz oranı 17,75 iken bugün faiz oranı yüzde 50 yani artış oranı yüzde 182. Yine o gün Saray’ın arka bahçesi olan TÜİK’e göre; enflasyon oranı yüzde 15,39 iken bugün enflasyon oranı 48.58. Yani artış oranı yüzde 215 olmuş durumda.

Bakın çok önemli başka bir veri söylüyorum. O öve öve bitiremedikleri, ülke uçacak dedikleri sisteme geçmeden önce yani 2018 yılında Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 101'inci sırada yer alırken bugün 117'nci sırada yer alıyor. Bir başka önemli veri ise Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi, Türkiye, basın özgürlüğünde 2018 yılında 157'nci sırada yer alırken bugün 165'nci sırada yer alıyor."