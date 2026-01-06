2019'dan beri aranan hükümlü Bodrum'da yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 ayrı suçtan 23 yıl 11 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 2019'dan itibaren aranan K.Y'nin (49) ilçede olduğunu belirledi.

Yakınlarına ait bir aracı kullandığı tespit edilen K.Y'nin ilçeye girişi sonrası yapılan takibin ardından girdiği akaryakıt istasyonunda yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.