2019 seçimlerinde veri akışını durdurmuştu: AYM'den Anadolu Ajansı kararı

Anayasa Mahkemesi, Anadolu Ajansı’nın (AA) 2019’daki yerel seçim sonuçlarını abonelere aktarırken yapılan veri kesintisini, hak ihlali saydı. KRT Televizyonu’nun yaptığı bireysel başvuruda, seçim yayınını kesen AA’nın, “edimini gecikmeli ifa ettiği ve bu yönüyle kusurlu olduğu” sonucuna varan Yüksek Mahkeme, “Ayrıca veri akışındaki yaklaşık 13 saatlik kesintinin oy sayımının en kritik aşamalarında yaşandığı, bu durumun başvurucunun yayıncılık faaliyetini etkileyebilecek nitelikte olduğu da açıktır” tespitini yaptı.

Anayasa Mahkemesi’nin kararına göre, KRT Televizyonu ile Anadolu Ajansı Türk A.Ş. (AA) arasında 2019 Mahallî İdareler Genel Seçimleri Seçim TV Ekranı Abonelik Sözleşmesi imzalandı.

AA ,sözleşmede öngörülen seçim TV ekran bedeli karşılığında yayınlayacağı seçim TV ekranının internet üzerinden sözleşmede abone sıfatı ile anılan başvurucuya iletme edimi altına girdi. Sözleşmede ayrıca başvurucuya bu verileri yayımlama hakkı da tanındı.

AA İLE SEÇİM GECESİ YAYINI İÇİN SÖZLEŞME YAPILDI

Başvurucu, bu kapsamda AA'ya sözleşmede öngörülen 2.500 TL ve bunun katma değer vergisi bedelini ödedi.

2019 yerel seçimleri gecesi oy sayımının kritik bir aşamaya ulaştığı saatlerde veri akışının durduğunu belirten başvurucu, bu durumun yayının izlenebilirliğini azalttığını, güvenilirliğini sarstığını ve ticari itibarına zarar verdiğini ifade etti.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI, YSK BAŞKANININ AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

KRT, 12 Nisan 2019’da, AA aleyhine, sözleşmeye aykırılık nedeniyle tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, aynı gün Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından yapılan açıklamaya da yer veren başvurucu, "AA benim müşterim değil. Nereden alıyor bilmiyorum. AA akşam doksanları gösterdiğinde ben sisteme yeni daha tarayıp girmeye başlamıştım. Dolayısıyla ben AA'ya herhangi bir bilgi servisi yapmıyorum. Benim üzerimden bir polemik yaratılmasın. Biz tarandığı andan itibaren sisteme elverişli tüm siyasi partilere sonuçları tarayarak veriyoruz. Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını siyasi partilerle paylaştık. Bugün öğleye doğru da büyük oranda itiraza uğramayanları paylaşırız" şeklinde beyanlarda bulunulduğunu belirtti.

Bir basın kuruluşu olarak haber verme hakkının ihlal edildiğini öne süren KRT, AA'ya ödenen sözleşme bedelinin alınamayan hizmet oranında tarafına iade edilmesini talep etti.

MAHKEME BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRDI

Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme dosyayı, bir mali müşavir ve bir bilgisayar mühendisinden oluşan iki kişilik bilirkişi heyetine iletti.

Bilirkişi, AA’nın “siber saldırı” gerekçesinin teknik olarak saptanamadığını raporladı. Bilirkişi raporunda, AA’nın, "siber saldırı altında olması nedeniyle veri akışını gecikmeli sağladığı ve bunun mücbir sebep teşkil ettiği" yönündeki iddiası incelendi ve AA’nın bu iddiasının teknik olarak saptanamadığı ifade edildi.

MAHKEME REDDETTİ

Mali yönden yapılan değerlendirmede ise başvurucunun AA'dan aldığı hizmetin gecikmeli de olsa ifa edildiği ve tespit edilebilir somut bir zararının bulunmadığına karar veren Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 12 Kasım 2021’de davayı kesin olarak reddetti.

KRT, dosyayı AYM’ye taşıdı

KRT televizyonu, davanın kesin olarak reddedilmesinin ardından gerekçeli kararın yazılmasını beklemeden 13 Aralık 2021’de Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. AA'nın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle kamuoyunun haber alma hakkının ve haber verme hürriyetinin ihlal edildiğini iddia eden KRT, oy sayımının kritik bir aşamaya ulaştığı saatlerde veri akışının durduğunu, bu durumun yayının izlenebilirliğini azalttığını, güvenilirliğini sarstığını ve ticari itibarına zarar verdiğini ifade etti.

Mahkeme tarafından uyuşmazlığın eksik ifa olarak nitelendirildiğini ancak bu tespitin hatalı olduğunu belirten başvurucu, adil yargılanma hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğini ileri sürdü.

AYM İHLAL VERDİ, “YENİDEN YARGILAMA YAP” DEDİ

Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin ifade ve basın özgürlüklerinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesine gönderdi. Başvurucuya net 2.500 TL manevi tazminat ödenmesine de hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Binali Yıldırım arasında büyük çekişmenin yaşandığı 2019 yerel seçimleri sırasında Anadolu Ajansı'nın, İmamoğlu'nun öne geçmesi üzerine seçim sonuçlarını aktarmayı kestiği iddia edilmişti. 13 saati bulan veri kesintisi büyük tartışmalara neden olmuş, AA yönetimi gece yarısı "YSK'dan veri akışı olmadığı için yayın veremiyoruz" şeklinde açıklama yapmıştı. Dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in bu açıklamayı yalanlaması, AA'ya yönelik tepkileri arttırmıştı. Ajans ile veri yayını sözleşmesi yapan televizyon kanalları da izleyicilerine AA verilerini uzun süre aktaramamıştı. Bu nedenle itirazlarını dile getiren televizyon kanalları arasında bulunan KRT televizyonu, konuyu yargıya taşımıştı.