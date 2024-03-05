2019’da bu filmi izlemiştik: Murat Kurum, ‘Rabia’yı yeniden gündeme getirdi

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu’nun ‘Rabia’ işaretiyle dalga geçtiğini söyleyerek hedef aldı. Kurum, bu çıkışıyla 2019’daki yerel seçimlerde Erdoğan’ın ‘Binali Yıldırım mı, Sisi mi’ sözlerini ve son olarak yaptığı ‘dostum Sisi’ açıklamalarını hatırlattı.

Cumhur İttifakı’nın AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Murat Kurum, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlenen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Buluşması'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı.

İmamoğlu’nun ‘Rabia’ işaretiyle dalga geçtiğini öne süren AKP'li Kurum, şu ifadeleri sarf etti: "En son ne yaptı hatırlayın. Bizim Rabia işaretimizle aklı sıra dalga geçerek, kendince Cumhur İttifakı seçmenini aşağıladı. Milletimizin değerleriyle alakası olmayan, kibri aklının önüne geçmiş mevcut CHP'li İBB başkanı milletin değerleriyle dalga geçmeye utanmıyor. Bak buradan net söylüyorum, senin o parmakların sayısına değil, manasına itirazın var. Senin itirazın tek devlete, senin itirazın tek bayrağa, senin itirazın tek millete, senin itirazın tek vatana. 31 Mart'ta, bu aziz millet, o eller, öyle bir demokrasi tokadı atacak ki öyle bir sallayıp seni tatile gönderecek ki sen de ne olduğunu anlayacaksın. 31 Mart'ta gümbür gümbür geliyoruz.”

'RABİA' OLAYI

Kurum’un bu açıklamaları 2019’daki yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım için sarf edilen sözleri hatırlattı. Yıldırım’dan çok kendisi meydanlarda oy toplayan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o dönemde anlaşamadığı ve ‘darbeci’ ilan ettiği Mısır’ın lideri Abdülfettah Said Hüseyin Halil es-Sisi’yi Ekrem İmamoğlu’yla bir tutmuştu.

Sisi’nin, Mısır’da Müslüman Kardeşler’e (İhvan) yönelik tutumunu beğenmeyen Erdoğan, her fırsatta bu örgütün işareti olan Rabia’yı kullanıyordu. Sisi ile olan anlaşmazlığını muhalefeti hedef almak için kullanan Erdoğan, 2019’daki seçimlerde, “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz” demişti.

‘DARBECİ SİSİ’DEN ‘KARDEŞİM SİSİ’YE

Mısır'da, İhvan'ın iktidardan çekilmesiyle sonuçlanan sürecin ardından mevcut Sisi ile gerilimli bir dış politika izleyen ve Sisi'yi 'darbeci' ifadesiyle sık sık eleştiren Erdoğan, Mısır’a gitmişti. Erdoğan, Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için çaba sarf edeceklerini söylemişti. Sisi için 'değerli kardeşim' ifadesini kullanan Erdoğan, şunları demişti: “Değerli kardeşimi konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim."

Erdoğan, Sisi yönetimiyle ilişkileri iyileştirmeyi sürdürdükçe mitinglerinin vazgeçilmezi olan Rabia işaretini daha az kullanmaya başladı.