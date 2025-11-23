2020–2025’in bilançosu: Erkekler en az 1923 kadını öldürdü, 4436 kadını yaraladı

Siyasal İslamcı rejimin kadın haklarına yönelik saldırıları her geçen gün artarken erkek şiddeti de can almaya devam ediyor.

Şüpheli kadın ölümlerine ise her gün bir yenisi ekleniyor.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, Türkiye’nin birçok ilinde 1 Ocak 2025 – 21 Kasım 2025 dönemindeki 324 günde, en az 262 kadını öldürdü.

Ayrıca bianet erkek şiddeti çetelesi verilerine göre ise, erkekler 2020-2025 (21 Kasım 2025) yılları arasında en az 1923 kadını öldürdü, aynı yıllarda 1624 kadının ölümü de basına "şüpheli" olarak yansıdı. Erkekler, 2020-2025 (21 Kasım 2025) yılları arasında 4 bin 436 kadını da yaraladı.

2025’ün erkek şiddeti verileri

1 Ocak- 21 Kasım arasında basına yansıyan erkek şiddeti verilerine göre erkekler, 262 kadını öldürdü, 182 kadını taciz etti, 198 çocuğu istismar etti, 668 kadına şiddet uyguladı, en az 10 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 1000 kadını seks işçiliğine zorladı. Ayrıca, 408 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 58 çocuğu öldürdü.

KADINLARI KİM ÖLDÜRDÜ?

En az 172 kadını kocası, sevgilisi gibi erkekler, 55 kadını baba, oğul gibi aile üyesi erkekler, beş kadını damadı, sekiz kadını komşusu, iki kadını iş vereni, iki kadını hırsız erkekler öldürdü. Ayrıca, beş kadını arkadaşı, bir kadını uzman çavuş öldürdü. En az 12 kadını öldüren erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

ERKEKLER KADINLARI NASIL ÖLDÜRDÜ?

Erkekler 178 kadını ateşli silahla, 58 kadını kesici aletle, 14 kadını darp ederek öldürdü. Erkekler 8 kadını boğdu ve öldürdü. Ayrıca, iki kadını darp ederek öldüren erkekler, bir kadını da balkondan aşağı attı. Erkeklerin bir kadını nasıl öldürdüğü basına yansımadı.

ERKEKLER KADINLARI NEREDE ÖLDÜRDÜ?

Erkekler 174 kadını ev içinde, 86 kadını ev dışında öldürdü. Erkeklerin iki kadını nerede öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

ERKEKLER KADINLARI HANGİ “BAHANELERLE” ÖLDÜRDÜ?

Erkekler, 109 kadını ayrılmak istediği, barışmak istemediği için öldürdü. Erkeklerin 143 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı. Erkekler beş kadını gasp etmek için beş kadını da kıskandığı için öldürdü.

HUKUKİ SÜREÇ

Kadınları öldüren en az 299 kadın fail erkek vardı. Sadece 199 fail tutuklandı. En az 52 fail intihar etti. 34 fail gözaltına alındı. 12 fail kaçtı. Bir failin hukuki süreci basına yansımazken br fail adli kontrolle serbest bırakıldı.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den beri haber alınamıyor.