"2020'de 1 milyar TL olan Denizli Şehir Hastanesi'nin yapım işi 2024'te 12 milyar TL oldu!"

CHP Denizli Milletvekili 2020 yılından bu yana dört kez ihaleye çıkılan Denizli Şehir Hastanesi’nin akıbetini Meclis gündemine taşıdı. Arpacı, “2020'de 1 milyar TL olan bedel geçen hafta dördüncü ihalede tam 11 milyar 999 milyon TL bedele ulaştı. Daha başlamadan halkın cebine el uzatıldı, 1 milyar TL'ye bitecek iş 12 milyar TL oldu” dedi.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, dün TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 2020 yılından bu yana dört kez ihaleye çıkılan ve şu ana kadar yalnızca temelleri atılan Denizli Şehir Hastanesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Denizli Şehir Hastanesi’nin yapımının masala dönüştüğünü belirten Arpacı, "4 ihalenin 1'incisi 2020 yılında yaklaşık 1 milyar TL olarak yapılmıştı; 2'nci ihale altı altı ay sonra tekrar yapıldı, 1 milyar TL'nin üzerine biraz daha fazla çıktı. Ne mi oldu? Temeli atıldı, yüklenici firma inşaatı terk ederek kaçtı. İşte, Denizli Şehir Hastanesinin dört senedir durumu bu arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

"Deprem bölgesindeki ve hatta çok yakınından fay hattı geçen şehir hastanesini otlar bürümüş, temelleri çürümüş durumda" diyen Arpacı, "2020'de 1 milyar TL olan bedel geçen hafta dördüncü ihalede tam 11 milyar 999 milyon TL bedele ulaştı. Yanlış duymadınız, dört senede tam 12 kat arttı. Daha başlamadan halkın cebine el uzatıldı, 1 milyar TL'ye bitecek iş 12 milyar TL oldu" ifadelerini kullandı.

"İNSAN CANI, RANTTAN VE TALANDAN DAHA ÖNEMLİ"

CHP'li Arpacı, şunları söyledi:

"Şimdi soruyorum: Nerede enflasyonu hesaplayan TÜİK Başkanı? Nerede halkın sağlığından sorumlu Sağlık Bakanı? Nerede depremle ilgili önlem alması gereken Şehircilik Bakanı? Nerede 'Tasarruf yapacağız' diyen Maliye Bakanı? Nerede 'Harcanan her kuruşun hesabını soracağım' diyen Cumhurbaşkanı? Vatandaşın asgari ücretine, memurun ve emeklinin maaşına gelince enflasyonu doğru hesaplayamayan iktidarınızın yandaşa ihale verirken nasıl hesaplamalar yaptığını hepimiz görüyoruz. Sözlerime son verirken halk sağlığının ve insan canının, ranttan, talandan ve şatafattan önemli olduğunun artık farkına varın diyor, yüce kurulu saygıyla selamlıyoruz."