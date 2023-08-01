2021'de asgari ücret ne kadardı? 2021 asgari ücret net, brüt tutarı

Türkiye'de bir emekçinin 30 günlük emeğinin minimum ne kadar olması gerektiğini kanun ile güvence altına alan asgari ücret her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısıyla belirlenir. Peki, 2021'de asgari ücret ne kadardı? İşte, 2021 asgari ücret net, brüt tutarı

Asgari ücret, bir emekçinin kanunca bir aylık emeğinin karşılık olarak minimum değeridir. Günlük, aylık, saatlik olarak da hesaplanan asgari ücret her yıl işçi, işveren sendikaları ve hükümet yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Peki, 2021'de asgari ücret ne kadardı? İşte, 2021 asgari ücret net, brüt tutarı

2021'de asgari ücret ne kadardı?

Yıl Brüt (₺) Net (₺) Net Dolar ($) 2021 3.577,50 TL 2.825,90 TL 318 $

2021 asgari ücret net, brüt tutarı

2021 yılında asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL'ydi. Dönem sonundaki dolar değeri ise 318 dolardı.

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret ülkede yasaca bir emekçinin 30 günlük emeği karşılığında minimum ne kadar alması gerektiğini belirler. Asgari ücret her yıl Aralık ayında işçi, işveren sendikaları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirlenir.