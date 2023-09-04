2023 Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından yurttaşlar 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? aramalarına yöneldi. Verilere göre enflasyon Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış gösterdi. Peki, 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? 2023 Ağustos ayı enflasyon oranında en yüksek artış hangi alanda?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış gösterdi.Peki, 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu?

2023 Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu?

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış gösterdi. bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 olarak gerçekleşti.

En fazla artış nerede oldu?

Ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 89,31 ile lokanta ve oteller oldu.

Onu yüzde 77,55 ile sağlık, yüzde 72,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24,97 ile konut oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 16,61 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 3,11 ile eğitim oldu.