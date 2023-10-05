2023 Ampute Futbol Türkiye Kupası’nın finali Yalova’da yapılacak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun (TBESF) düzenlediği 2023 Ampute Futbol Türkiye Kupası’nın finali 8 Ekim 2023 Pazar günü oynanacak.

Yalova Atatürk Stadyumu’nda saat 10:00’da başlayacak olan 2023 Ampute Futbol Türkiye Kupası’nın finali, TRT Spor Yıldız ekranlarından da canlı olarak sporseverlerle buluşacak. 2023 Ampute Futbol Türkiye Kupası’nda grup ve eleme müsabakalarına ise Akköy Spor Tesisleri ev sahipliği yaptı. Kıran kırana geçen müsabakaların ardından final müsabakası ise Yalova Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

Yalova’nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Pendik Belediyespor, ODTÜ Spor, Alves Kablo, Trabzonspor Ortahisar Belediyesi, Şahinbey Belediyesi takımları ter döküyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, “Düzenlediğimiz Türkiye Kupası maçlarında desteklerini bizden esirgemeyen en başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak nezdinde bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize, genel müdür yardımcılarımıza teşekkür eder şükranlarımızı sunarım. Kupa müsabakalarına katılım sağlayan 8 kulübümüzün yönetici, antrenör ve sporcularımıza vermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ederiz” dedi.