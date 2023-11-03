2023 Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından yurttaşlar 2023 Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? aramalarına yöneldi. Verilere göre enflasyon Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,43 artış gösterdi. Peki, 2023 Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? 2023 Ekim ayı enflasyon oranında en yüksek artış hangi alanda?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış gösterdi.Peki, 2023 Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu?

2023 Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu?

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,43 artış gösterdi. bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,26 olarak gerçekleşti.

Enflasyonda en büyük artış hangi grupta?

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,65 olarak gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 olmuştu, ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer almıştı.

ENAG'A GÖRE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 126,18

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 126,18 olmuştu.

ENAG'ın açıkladığı verilere göre;

• Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 5,09 arttı.

• E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 126,18 olarak gerçekleşti.

• 2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise yüzde 105,48 oldu.