2023 Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Ekim ayı enflasyon beklentisi ve anketleri

2023 Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2023 Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Kira artış oranı, sosyal yardımlar, çalışan ve emekli maaşları gibi kalemlere etkileri olan enflasyon oranı Ekim ayı için toplumun pek çok kesiminde merak konusu. Peki, 2023 Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Ekim ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Ekim ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

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Kira artış oranı, sosyal yardımlar, çalışan ve emekli maaşları gibi kalemlere etkileri olan enflasyon oranı 2023 Ekim ayı için yüzde kaç açıklanacağı merak konusu. 2023 Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2023 Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 2023 Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Ekim ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Ekim ayı enflasyon beklentisi ve anketleri... 2023 Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2023 Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Kasım Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. TÜİK Ekim ayı enflasyon beklentisi ve anketleri AA Finans'ın, anketine göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı. YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 62,36 Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti. Mehmet Şimşek, "Sıkı parasal duruş devam edecek" dedi, enflasyon mesajı verdi Gıda enflasyonu 6 ayın zirvesinde