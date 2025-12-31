2023 seçimlerini bilen şirketten iktidarı korkutan anket

Türkiye uzun süredir erken seçim konuşuyor. Araştırma şirketleri de her ay düzenli olarak yeni araştırmalarını paylaşıyor.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu bilen HBS Araştırma Şirketi 2025 yılının son Cumhurbaşkanlığı anketini açıkladı.

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a büyük fark atarak birinci oldu.

HBS Araştırma Şirketi’nin 2025 yılının son Cumhurbaşkanlığı anketinin sonuçları şöyle:

Ekrem İmamoğlu yüzde 53.7

Tayyip Erdoğan yüzde 46.3

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 2025 yılının son mitinginde Erdoğan'a yeni yıl hediyesi verdiğini belirtip son ankette CHP'nin AKP'ye fark attığını ifade etmişti.