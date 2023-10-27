2023-TR-YÖS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 12 Kasım'da uygulanacak 2023-TR-YÖS/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.