2023 yılı dünyada enerji tüketim verileri: Fosil yakıtlar yine zirvede
2023 yılında dünyada tüketilen enerji 620 exajoule olurken, fosil yakıtların payı yüzde 81,5 oldu. Nükleer enerji çıkarıldığında yenilenebilir enerjinin üretimdeki payı yüzde 14.5'te kaldı.
Dünya 2023 yılında da enerjide fosil yakıtlara bağımlı olmayı sürdürüyor.
İngiltere merkezli Enerji Enstitüsü adlı kuruluşun 'Dünya Enerji İstatistikleri İncelemesi' raporuna göre, 2023 yılında dünyada enerji tüketimi yüzde 2 artışla 620 exajoule (EJ) oldu.
2023 YILI KAYNAKLARA GÖRE ENERJİ ÜRETİMİ
Petrol: 196 exajoule üretimle 2023 yılı toplam enerji üretiminin yüzde 31'ini karşıladı.
Kömür: 164 exajoule üretimle 2023 yılı toplam enerji üretiminin yüzde 26,4'ünü karşıladı.
Doğalgaz: 144 exajoule üretimle 2023 yılı toplam enerji üretiminin yüzde 23'ünü karşıladı.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam üretimdeki payı
Hidro Elektrik: 40 exajoule üretimle 2023 yılı toplam enerji üretiminin yüzde 31'ini karşıladı.
Nükleer Enerji: 25 exajoule üretimle 2023 yılı toplam enerji üretiminin yüzde 31'ini karşıladı.
Diğer Yenilenebilir kaynaklar (Güneş, Rüzgar vb): 51 exajoule üretimle 2023 yılı toplam enerji üretiminin yüzde 31'ini karşıladı.
ASYA-PASİFİK BÖLGESİ TÜKETİMDE ZİRVEDE
Dünya elektrik tüketim sıralaması ise şöyle oldu:
Asya Pasifik: 247 EJ
Kuzey Amerika: 117 EJ
Avrupa: 78 EJ
Güney Asya: 45 EJ
Bağımsız Devletler Topluluğu: 41 EJ
Ortadoğu: 40 EJ
Orta ve Güney Amerika: 31 EJ
Afrika: 21 EJ