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2023 yılı dünyada enerji tüketim verileri: Fosil yakıtlar yine zirvede

2023 yılında dünyada tüketilen enerji 620 exajoule olurken, fosil yakıtların payı yüzde 81,5 oldu. Nükleer enerji çıkarıldığında yenilenebilir enerjinin üretimdeki payı yüzde 14.5'te kaldı.

BirBilgi
  • 22.08.2024 11:32
  • Giriş: 22.08.2024 11:32
  • Güncelleme: 22.08.2024 12:05
2023 yılı dünyada enerji tüketim verileri: Fosil yakıtlar yine zirvede
Foto: Depophotos

Dünya 2023 yılında da enerjide fosil yakıtlara bağımlı olmayı sürdürüyor.

İngiltere merkezli Enerji Enstitüsü adlı kuruluşun 'Dünya Enerji İstatistikleri İncelemesi' raporuna göre, 2023 yılında dünyada enerji tüketimi yüzde 2 artışla 620 exajoule (EJ) oldu.

2023 YILI KAYNAKLARA GÖRE ENERJİ ÜRETİMİ

Petrol: 196 exajoule üretimle 2023 yılı toplam enerji üretiminin yüzde 31'ini karşıladı.

Kömür: 164 exajoule üretimle 2023 yılı toplam enerji üretiminin yüzde 26,4'ünü karşıladı.

Doğalgaz: 144 exajoule üretimle 2023 yılı toplam enerji üretiminin yüzde 23'ünü karşıladı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam üretimdeki payı

Hidro Elektrik: 40 exajoule üretimle 2023 yılı toplam enerji üretiminin yüzde 31'ini karşıladı.

Nükleer Enerji: 25 exajoule üretimle 2023 yılı toplam enerji üretiminin yüzde 31'ini karşıladı.

Diğer Yenilenebilir kaynaklar (Güneş, Rüzgar vb): 51 exajoule üretimle 2023 yılı toplam enerji üretiminin yüzde 31'ini karşıladı.

ASYA-PASİFİK BÖLGESİ TÜKETİMDE ZİRVEDE

Dünya elektrik tüketim sıralaması ise şöyle oldu:

Asya Pasifik: 247 EJ

Kuzey Amerika: 117 EJ

Avrupa: 78 EJ

Güney Asya: 45 EJ

Bağımsız Devletler Topluluğu: 41 EJ

Ortadoğu: 40 EJ

Orta ve Güney Amerika: 31 EJ

Afrika: 21 EJ

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