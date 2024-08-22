2023 yılı dünyada enerji tüketim verileri: Fosil yakıtlar yine zirvede

Dünya 2023 yılında da enerjide fosil yakıtlara bağımlı olmayı sürdürüyor.

İngiltere merkezli Enerji Enstitüsü adlı kuruluşun 'Dünya Enerji İstatistikleri İncelemesi' raporuna göre, 2023 yılında dünyada enerji tüketimi yüzde 2 artışla 620 exajoule (EJ) oldu.

2023 YILI KAYNAKLARA GÖRE ENERJİ ÜRETİMİ

Petrol: 196 exajoule üretimle 2023 yılı toplam enerji üretiminin yüzde 31'ini karşıladı.

Kömür: 164 exajoule üretimle 2023 yılı toplam enerji üretiminin yüzde 26,4'ünü karşıladı.

Doğalgaz: 144 exajoule üretimle 2023 yılı toplam enerji üretiminin yüzde 23'ünü karşıladı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam üretimdeki payı

Hidro Elektrik: 40 exajoule üretimle 2023 yılı toplam enerji üretiminin yüzde 31'ini karşıladı.

Nükleer Enerji: 25 exajoule üretimle 2023 yılı toplam enerji üretiminin yüzde 31'ini karşıladı.

Diğer Yenilenebilir kaynaklar (Güneş, Rüzgar vb): 51 exajoule üretimle 2023 yılı toplam enerji üretiminin yüzde 31'ini karşıladı.

ASYA-PASİFİK BÖLGESİ TÜKETİMDE ZİRVEDE

Dünya elektrik tüketim sıralaması ise şöyle oldu:

Asya Pasifik: 247 EJ

Kuzey Amerika: 117 EJ

Avrupa: 78 EJ

Güney Asya: 45 EJ

Bağımsız Devletler Topluluğu: 41 EJ

Ortadoğu: 40 EJ

Orta ve Güney Amerika: 31 EJ

Afrika: 21 EJ