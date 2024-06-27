2023’te işkence nedeniyle 781 başvuru yapıldı

Haber Merkezi

İşkence Görenlerle Dayanışma Günü kapsamında başta İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Batman olmak üzere birçok kentte yurttaşlar bir araya geldi.

İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Türk Tabipleri Birliği (TTB), barolar, kadın dernekleri ve sivil toplum örgütleri adına açıklamayı okuyan TİHV İstanbul Şube Yöneticisi Ümit Efe, 2023 yılında işkence nedeniyle 781 kişinin başvuruda bulunduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin “İşkenceye Karşı Sözleşme”yi 1988’de kabul ettiğini anımsatan Efe, işkencenin siyasal iktidar tarafından görmezden gelindiğini söyledi.

Anayasal haklarını kullanmak isteyen yurttaşların, polis şiddetine maruz kaldığına dikkat çeken Efe, “Kürtlerin yoğun yaşadığı il ve ilçe belediyelerine çeşitli gerekçelerle kayyum atanmasını protesto etmek isteyen çok sayıda kişi, işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalarak gözaltına alındı, hatta yaralandı” dedi. İşkenceyi önleme yükümlülüğünün devlette olduğunu vurgulayan Efe, devletlerin işkenceyi sindirme aracı olarak kullanmaktan vazgeçmesi ve cezasızlıklara müdahale etmesi gerektiğinin altını çizdi.