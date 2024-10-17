2024-2025 Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri: MEB Açık Lise sınavları ne zaman? Açık Lise sınav ücreti ne kadar? Açık Lise sınav ücretleri nereye yatırılır?

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Liseleri (AÖL) üzerine kayıtlı öğrenciler MEB Açık Lise sınavları ne zaman sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Pek çok öğrenci kayıtlı olan AÖL'e dönelik MEB eğitim öğretim yılına ait takvimini yayınlayarak 2024-2025 açık lise 1. dönem sınav tarihlerini duyurmuş oldu. Peki, MEB AÖL sınavları ne zaman? Açık lise sınav ücreti ne kadar? Açık lise sınav ücretleri nereye yatırılır? AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak? İşte 2024-2025 açık lise 1. dönem sınav tarihleri...

AÇIK LİSE 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

MEB'e bağlı açık liselerde 1. dönem sınav tarihleri bakanlığın yaptığı açıklama ile duyuruldu. 3 oturumda gerçekleşecek açık lise 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: 21 Aralık 2023 Cumartesi, Saat 10.00'da

21 Aralık 2023 Cumartesi, Saat 10.00'da 2. Oturum: 21 Aralık 2023 Cumartesi, Saat 14.00'te

21 Aralık 2023 Cumartesi, Saat 14.00'te 3. Oturum: 22 Aralık 2023 Pazar, Saat 10.00'da

MEB AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB'in gerçekleştirdiği açıklamaya göre açık lise 1. dönem sınavları 21-22 Aralık'ta üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Birinci oturum 21 Aralık Cumartesi günü 10.00'da, ikinci oturum 21 Aralık Cumartesi 14.00'da, üçüncü oturum ise 22 Aralık Pazar günü saat 10.00 şeklinde.

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Açık Lise sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde internet üzerinden yayınlanacak. Sınava katılacak öğrenciler sınav giriş belgelerini https://aolweb.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden çıkarabilecekler.

AÇIK LİSE SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Açık lise 1. dönem sınav ücreti MEB'in gerçekleştirdiği açıklamaya göre 300 TL olarak ilan edildi. Öğrenciler sınav ücretlerini https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk BankasıAŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığından ödeyebilecek.

AÇIK LİSE 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık lise 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav sonucu 22 Ocak 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ açıklanacak.