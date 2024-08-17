2024-2025 Açıköğretim Fakültesi kayıtları başladı mı? AÖF başvuruları nereden yapılacak? AÖF kayıt ücreti ne kadar?
YKS sınav sonucunun ardından Açıköğretim Fakültesi kayıtları ne zaman sorusunun yanıtı da belli oldu. AÖF kayıt ücretleri de açıklandı. AÖF kayıtları nasıl yapılır? Detayları makalemizde bulabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda yerleşen İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı YKS İle Yerleşen Adaylar için çevrimiçi kayıtların başlayacağını duyurdu.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihleri 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayıp 23 Ağustos 2024 Cuma günü saat 17:00’de sona erecektir” bilgisi verildi.
AÇIKÖĞRETİM (AÖF) BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi başvuruları https://aoskayit.anadolu.edu.tr/ adresinden yapılacak. Web sitesine giren adaylar, başvuru işlemlerini buradan e-devlet şifrelerini kullanarak gerçekleştirecek.
AÖF ADAYLARI NELERE DİKKAT ETMELİ?
Öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalı.
ÇEVRİMİÇİ KAYIT YAPMAYANLARIN KAYDI OLMAYACAK
Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamayacak. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Dönem Öğretim Materyal Ücretini ödeyen adayların durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacak.
Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit yakını, Gazi ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.
23 Ağustos 2024 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacak.
AÖF KAYIT SÜRESİ UZATILMAYACAK
Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmayacak ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmeyecek.
Kayıt süresi uzatılmayacak. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybedecek ve herhangi bir hak iddia edemeyecek.
Posta ile kayıt yapılmayacak.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ön Lisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan, ancak ortaöğretim kurumlarından 2023-2024 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecek. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Ocak 2025 tarihine kadar fakülteye ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.
AÇIKÖĞRETİM ÜCRETİ NE KADAR?
Anadolu Üniversitesi 2024-2025 ön lisans programları kayıt ücretleri şöyle:
- Acil durum ve Afet Yönetimi: 2.430 TL
- Aşçılık: 2.315 TL
- Bankacılık ve sigortacılık: 2.065 TL
- Bilgisayar Programcılığı: 2.315 TL
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: 1.995 TL
- Coğrafi Bilgi Sistemleri: 2.315 TL
- Çağrı Merkezi Hizmetleri: 2.065 TL
- Çocuk Gelişimi: 2.315 TL
- Dış Ticaret: 1.995 TL
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı: 2.430 TL
- Emlak Yönetimi: 2.065 TL
- Engelli Bakım ve Rehabilitasyon: 2.430 TL
- Ev İdaresi: 1.995 TL
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık: 2.245 TL
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım: 2.065 TL
- İlahiyat: 2.065 TL
- İlahiyat (Arapça) 3.400 TL
- İnsan Kaynakları Yönetimi: 2.065 TL
- İşletme Yönetimi: 2.065 TL
- İş Sağlığı ve Güvenliği: 2.315 TL
- Kültürel Miras ve Turizm: 1.995 TL
- Laborant ve Veteriner Sağlık: 2.500 TL
- Lojistik: 2.065 TL
- Marka İletişimi: 2.245 TL
- Medya ve İletişim: 2.245 TL
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyassası: 1.995 TL
- Muhaseve ve Vergi Uygulamaları: 2.065 TL
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi: 1.995 TL
- Radyo ve Televizyon Programcılığı: 2.245 TL
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği: 2.315 TL
- Sosyal Hizmetler: 2.065 TL
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği: 2.065 TL
- Spor Yönetimi: 1.995 TL
- Tarım Teknolojisi: 2.315 TL
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: 2.065 TL
- Turizm ve Otel İşletmeciliği: 2.315 TL
- Yaşlı Bakımı: 2.315 TL
- Yerel Yönetimler: 1.995 TL
- Web Tasarımı ve Kodlama: 2.315 TL
2024/2025 DÖNEMİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI KAYIT ÜCRETLERİ
- Felsefe: 2.135 TL
- Görsel İletişim TAsarımı: 2.975 TL
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık: 2.065 TL
- Sağlık Yönetimi: 2.065 TL
- Sosyal Hizmet: 3.045 TL
- Sosyoloji: 2.135 TL
- Tarih: 2.135 TL
- Türk Dili ve Edebiyatı: 2.135 TL
- Yönetim Bilişim Sistemleri: 2.065 TL