2024-2025 Açıköğretim Fakültesi kayıtları başladı mı? AÖF başvuruları nereden yapılacak? AÖF kayıt ücreti ne kadar?

Anadolu Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda yerleşen İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı YKS İle Yerleşen Adaylar için çevrimiçi kayıtların başlayacağını duyurdu.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihleri 19 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayıp 23 Ağustos 2024 Cuma günü saat 17:00’de sona erecektir” bilgisi verildi.

AÇIKÖĞRETİM (AÖF) BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi başvuruları https://aoskayit.anadolu.edu.tr/ adresinden yapılacak. Web sitesine giren adaylar, başvuru işlemlerini buradan e-devlet şifrelerini kullanarak gerçekleştirecek.

AÖF ADAYLARI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalı.

ÇEVRİMİÇİ KAYIT YAPMAYANLARIN KAYDI OLMAYACAK

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamayacak. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Dönem Öğretim Materyal Ücretini ödeyen adayların durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacak.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit yakını, Gazi ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

23 Ağustos 2024 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacak.

AÖF KAYIT SÜRESİ UZATILMAYACAK

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmayacak ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmeyecek.

Kayıt süresi uzatılmayacak. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybedecek ve herhangi bir hak iddia edemeyecek.

Posta ile kayıt yapılmayacak.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ön Lisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan, ancak ortaöğretim kurumlarından 2023-2024 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecek. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Ocak 2025 tarihine kadar fakülteye ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.

AÇIKÖĞRETİM ÜCRETİ NE KADAR?

Anadolu Üniversitesi 2024-2025 ön lisans programları kayıt ücretleri şöyle:

Acil durum ve Afet Yönetimi: 2.430 TL

Aşçılık: 2.315 TL

Bankacılık ve sigortacılık: 2.065 TL

Bilgisayar Programcılığı: 2.315 TL

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: 1.995 TL

Coğrafi Bilgi Sistemleri: 2.315 TL

Çağrı Merkezi Hizmetleri: 2.065 TL

Çocuk Gelişimi: 2.315 TL

Dış Ticaret: 1.995 TL

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı: 2.430 TL

Emlak Yönetimi: 2.065 TL

Engelli Bakım ve Rehabilitasyon: 2.430 TL

Ev İdaresi: 1.995 TL

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık: 2.245 TL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım: 2.065 TL

İlahiyat: 2.065 TL

İlahiyat (Arapça) 3.400 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi: 2.065 TL

İşletme Yönetimi: 2.065 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği: 2.315 TL

Kültürel Miras ve Turizm: 1.995 TL

Laborant ve Veteriner Sağlık: 2.500 TL

Lojistik: 2.065 TL

Marka İletişimi: 2.245 TL

Medya ve İletişim: 2.245 TL

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyassası: 1.995 TL

Muhaseve ve Vergi Uygulamaları: 2.065 TL

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi: 1.995 TL

Radyo ve Televizyon Programcılığı: 2.245 TL

Sağlık Kurumları İşletmeciliği: 2.315 TL

Sosyal Hizmetler: 2.065 TL

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği: 2.065 TL

Spor Yönetimi: 1.995 TL

Tarım Teknolojisi: 2.315 TL

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: 2.065 TL

Turizm ve Otel İşletmeciliği: 2.315 TL

Yaşlı Bakımı: 2.315 TL

Yerel Yönetimler: 1.995 TL

Web Tasarımı ve Kodlama: 2.315 TL

2024/2025 DÖNEMİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI KAYIT ÜCRETLERİ